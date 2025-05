Wachstumsmotor Wohnungsbau / Die Baustellenbesprechung von Neues Bauen - 80 Sekunden am 24. und 25. Juni in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - " Neues Bauen - 80 Sekunden " zeigt, wie die Branchenführer der

Bau- und Immobilienwirtschaft mehr Wohnungen und mehr Wachstum für Deutschland

schaffen.



Alle 80 Sekunden müsste eine neue Wohnung fertig werden - aber hohe Baukosten,

regulatorische Hürden und eine angespannte Marktlage machen das unmöglich. Auf

seiner diesjährigen Baustellenbesprechung in Berlin zeigt die Plattform " Neues

Bauen - 80 Sekunden " , welche Ideen die führenden Unternehmen der Bau- und

Immobilienwirtschaft haben, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Gleichzeitig hat

der Bausektor das Potenzial, zum Motor des Inlandswachstums zu werden - wenn die

richtigen Impulse gesetzt werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Vonovia (vorm. Deutsche Annington Immobilien SE) Vonovia +1,87 % Aktie 106 Aufrufe heute graueeminenz77 gestern 23:32

Wie gelingt es, mehr, schneller und nachhaltiger bezahlbaren Wohnraum zuschaffen? Antworten auf diese zentrale Frage liefert die Baustellenbesprechungvon " Neues Bauen - 80 Sekunden ", die am 24. und 25. Juni 2025 in der Mahallain Berlin-Oberschöneweide stattfindet. Parallel zeigt eine unabhängigeTaskforce, wie der Bau von 50.000 neuen Wohnungen für 0,5% Wirtschaftswachstumsorgt.Die Macher der Bau- und ImmobilienwirtschaftDer Summit bringt führende Köpfe der Bau- und Immobilienbranche mitSpitzenpolitikern zusammen. Vertreter u.a. von Vonovia, BUWOG, Vivawest,GOLDBECK, Züblin, Schüco, Westenergie, Viega, Velux, Gira und KfW diskutierengemeinsam mit renommierten Wissenschaftlern und Ökonomen über ganz konkreteMaßnahmen zur Ankurbelung des Wohnungsbaus.Zu den Speakern gehören in diesem Jahr unter anderem:- Uwe Eichner (Vorsitzender der VIVAWEST-Geschäftsführung)- Jan-Hendrik Goldbeck (Geschäftsführender Gesellschafter von GOLDBECK )- Eva Weiß (Geschäftsführerin BUWOG)- Daniel Riedl (Vorstand Vonovia SE)- Mario Voigt (Ministerpräsident Thüringen)- Melanie Kehr (Vorstand KfW Bankengruppe)- Prof. Dr. Bert Rürup (Chefökonom Handelsblatt)- Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und DigitalisierungNordrhein-Westfalen- Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger (Humboldt-Universität zu Berlin)- Dilek Ruf (Architektin und geschäftsführende Gesellschafterin der BBU.ONSITEGmbH)Uwe Eichner , Vorsitzender der VIVAWEST-Geschäftsführung, unterstreicht dieBedeutung von Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Handeln:"Unsere Verantwortung ist klar: Wir müssen Wege finden, um bezahlbaren Wohnraumzu sichern und gleichzeitig dem Klimaschutz im Gebäudesektor gerecht zu werden.Das gelingt nur im Schulterschluss - mit Kommunen, der Wohnungs- undBauwirtschaft, Projektpartnern sowie der Landes- und Bundespolitik. Der Summit