Lyft, Pinterest, Infineon, Rheinmetall, Henkel, Puma & Nintendo legen Zahlen vor

Unternehmenstermine

06:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Q1-Zahlen

06:00 Uhr, USA: Adtran, Q1-Zahlen

06:30 Uhr, Japan: Toyota, Jahreszahlen

06:45 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Group, Q1-Umsatz

06:45 Uhr, Schweiz: Adecco, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Q1-Umsatz (14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 Uhr, Belgien: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Belgien: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Q1-Zahlen

07:15 Uhr, Schweiz: Swisscom, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Q2-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz)

07:30 Uhr, Deutschland: Henkel, Q1-Zahlen (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 Uhr, Deutschland: Baywa Q1-Zahlen, München

07:30 Uhr, Deutschland: SGL Carbon, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Elringklinger, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: GFT, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen

08:00 Uhr, Dänemark: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Spanien: Amadeus IT, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Italien: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Schweden: Securitas AB, Q1-Zahlen

08:30 Uhr, Japan: Nintendo, Jahreszahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: EnBW - Hauptversammlung, Karlsruhe

10:00 Uhr, Deutschland: KfW-Bankengruppe: Förder- und Geschäftszahlen Q1/25

10:00 Uhr, Deutschland: Alzchem, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Deutz, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: KSB, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: MTU Aero Engines, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Robert Bosch, Bilanz-Pk

10:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Hauptversammlung

11:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Hauptversammlung

12:00 Uhr, Spanien: ACS, Hauptversammlung

12:00 Uhr, Großbritannien: Standard Chartered, Hauptversammlung

12:00 Uhr, Irland: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung

13:00 Uhr, USA: Altice USA, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

14:00 Uhr, Niederlande: Philips, Hauptversammlung

14:00 Uhr, USA: UPS, Hauptversammlung

14:30 Uhr, USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung

17:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Hauptversammlung

17:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung

18:00 Uhr, Italien: Enel, Q1-Zahlen

18:00 Uhr, Italien: Leonardo, Q1-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Pinterest, Q1-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Expedia, Q1-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Lyft, Q1-Zahlen

23:30 Uhr, USA: Alcoa, Hauptversammlung

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 3/25

08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 3/25

08:00 Uhr, Rumänien: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 3/25

09:30 Uhr, Schweden: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 3/25 (endgültig)



