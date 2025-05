VinFast und LKQ Netherlands starten eine strategische Partnerschaft für das Service- und Wartungsnetzwerk

Rotterdam, Netherlands (ots/PRNewswire) - VinFast, der führende vietnamesische

Hersteller von Elektrofahrzeugen, geht eine strategische Zusammenarbeit mit LKQ

Netherlands ein. Ziel der Partnerschaft ist es, ein umfassendes und hochwertiges

Kundendienst- und Wartungsnetzwerk in den Niederlanden aufzubauen. Mit der

Stärkung der europäischen Präsenz von VinFast unterstreicht diese Partnerschaft

das langfristige Engagement der Marke für niederländische Kunden. Das

unabhängige und E-Auto-fähige Servicenetzwerk von LKQ spielt dabei eine

Schlüsselrolle für ein reibungsloses Fahrzeugerlebnis.



VinFast hat sich nach einem strengen Bewertungsprozess für das etablierte und

E-Mobilitäts-fähige Netzwerk von LKQ entschieden. Dies unterstreicht die

wachsende Rolle von LKQ als vertrauenswürdiger Dienstleister im

Elektrofahrzeugsektor. VinFast-Kunden werden ab Mai 2025 zunächst von neun

zertifizierten Lease Service Partnern (LSP) unterstützt. Der Zugang wird

schrittweise auf das gesamte LKQ-Netzwerk mit 260 E-Auto-fähigen Werkstätten in

den Niederlanden ausgeweitet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Servicezentren bieten Garantiereparaturen, Hochvoltarbeiten, Reifenserviceund allgemeine Wartungsarbeiten an. Jede Filiale ist vollständig für die Wartungdes VinFast VF 6 und VF 8 sowie aller zukünftigen Modelle auf demniederländischen Markt ausgestattet. Ersatzteile werden regelmäßig, bis zufünfmal täglich, geliefert, um Fahrzeugausfallzeiten zu minimieren.LKQ bietet über seine Automotive Academy außerdem kontinuierlicheTechnikerschulungen sowie innovative Angebote wie technischen Support,Schulungen und Werkstattverwaltungssoftware an, um die Servicequalität zuverbessern und die Netzwerkeffizienz zu unterstützen.Tjep Fennema, Manager National Accounts bei LKQ Netherlands, betont: "Vor demHintergrund unserer innovativen Schulungsplattform Automotive Academy, unsererLogistikkompetenz als Teilehändler und unseren fundierten Kenntnissen desniederländischen Automobilmarktes sind wir stolz darauf, Vinfast und seinenKunden ein umfassendes Servicepaket anbieten zu können. Bei LKQ wollen wir einlangfristiger, vertrauenswürdiger Partner sein. Vinfasts Entscheidung für eineZusammenarbeit spiegelt ihr Vertrauen in unsere Fähigkeiten wider. Wir freuenuns darauf, diese Erfolgsgeschichte gemeinsam zu schreiben."Le Thi Thu Trang, CEO von VinFast Europe ergänzt: " Wir freuen uns über diePartnerschaft mit LKQ, um ein flexibles und weitreichendes Service- undWartungsnetzwerk in den Niederlanden aufzubauen. Diese Kooperation unterstreichtdas langfristige Engagement von VinFast auf dem niederländischen Markt. Sie