Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese wachsen organisch um 3% und erzielen ein erfreulich respektables Ergebnis (FOTO)

Bielefeld (ots) -



- 4,3 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2024

- Bereinigtes Umsatzwachstum von 3 Prozent

- Weitere Erhöhung der Investitionsausgaben - auch in der Zukunft



Die Nahrungsmittelunternehmen von Dr. Oetker (inklusive Conditorei Coppenrath &

Wiese) steigerten im Geschäftsjahr 2024 ihren Gesamtumsatz bereinigt um

Konsolidierungs- und Wechselkurseffekte auf rund 4,3 Milliarden Euro (Vorjahr:

4,2 Milliarden Euro). Die Investitionen beliefen sich auf 184 Millionen Euro.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

GESCHÄFTSJAHR 2024Das Geschäftsjahr 2024 war geprägt von bedeutenden politischen und ökonomischenVeränderungen. Die weiteren Folgen des Angriffskrieges Russlands gegen dieUkraine, die Spannungen im Nahen Osten nach dem Überfall der Hamas auf Israel,die unklaren Auswirkungen des Sturzes des Assad-Regimes in Syrien, Chinas Druckauf Taiwan mit möglichen Folgen für die Verfügbarkeit von Computerchips, DonaldTrumps erneute Präsidentschaft in den USA mit allen damit verbundenenhandelspolitischen Verwerfungen und das vorzeitige Ende der Ampel-Regierung inDeutschland führten zu weltpolitischen Schwankungen und somit auch zuUnsicherheiten bei den Verbrauchern. Infolgedessen hat sich das Konsumklimatrotz stabilerer Verbraucherpreise nicht erholt. Dr. Oetker reagierte darauf mitder konsequenten Fortführung seines Effizienz- und Investitionsprogrammes,steigerte seine Umsätze, brachte Innovationen und blickt trotz allerHerausforderungen auf ein insgesamt erfreulich respektables Geschäftsjahr 2024zurück. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Dr. Oetker und Coppenrath &Wiese ein moderates Umsatzwachstum. Zudem planen die Unternehmen, wie in denVorjahren, merklich über den Abschreibungen liegende Investitionen, die wiederfür die Zukunftsbereiche Innovationen und Wachstum, Nachhaltigkeit undDigitalisierung zur Verfügung stehen."Angesichts der gegenwärtigen geopolitischen Situation und der teils erheblichennegativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft freue ich mich besonders über dasorganische Wachstum, das den Markt übertrifft, sowie über ein erfreulichrespektables Jahresergebnis von Dr. Oetker und der Conditorei Coppenrath &Wiese", erläutert Dr. Albert Christmann, Vorsitzender der InternationalenGeschäftsführung von Dr. Oetker anlässlich der Veröffentlichung derJahreskennzahlen. "Trotz aller Widrigkeiten gelang es uns erneut, unsere Umsätzezu steigern und entsprechend weiter zu wachsen. Mein besonderer Dank giltunseren 16.600 Beschäftigten, die durch ihren Fleiß, ihre Kreativität, ihrevielfältigen Talente und Ideen sowie insbesondere ihre Bereitschaft, die 'extra