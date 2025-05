RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 80 Euro

mp2019 schrieb 01.10.24, 17:47

um 15:14:00 Uhr

Totalenergies investiert 10,5 Milliarden Dollar in Surinam



Von Christian Moess Laursen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Energiekonzern Totalenergies will 10,5 Milliarden US-Dollar in ein großes Offshore-Öl- und Gasfeld in Surinam investieren. Es ist die erste Offshore-Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in dem südamerikanischen Land.



Europas zweitgrößtes integriertes Ölunternehmen nach Marktwert teilte mit, dass es eine endgültige Investitionsentscheidung für das Gran Morgu-Feld unterzeichnet hat, das über geschätzte förderbare Ressourcen von mehr als 750 Millionen Barrel verfügt.



Das Projekt entspricht der Strategie von Totalenergies, weltweit auf kostengünstige, emissionsarme Ölprojekte zu setzen, die häufig außerhalb Nordamerikas und Europa liegen.



In diesem Jahr hat das Unternehmen grünes Licht für Offshore-Ölfelder in Brasilien und Angola sowie für Flüssiggasprojekte in Nigeria und Oman gegeben.



Der Block befindet sich rund 150 Kilometer vor der Küste Surinams und grenzt an die 11 Milliarden Barrel umfassende Entdeckung des US-Riesen ExxonMobil im ölreichen Guyana.



Totalenergies wird das Gran Morgu-Feld zusammen mit der in Texas ansässigen APA Corp betreiben, wobei die beiden Ölproduzenten jeweils 50 Prozent der Anteile halten. Surinams staatliche Ölgesellschaft hat eine Option auf eine Beteiligung von bis zu 20 Prozent, die sie nach eigenen Angaben bis Juni nächsten Jahres wahrnehmen will.



Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com



DJG/DJN/jhe/brb



(END) Dow Jones Newswires