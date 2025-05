WIBank steigert Neugeschäft um fast 25 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro (FOTO)

Offenbach am Main (ots) -



- Bilanzsumme wächst weiter auf 30,0 Mrd. Euro

- Förderung für Breitband- bzw. Glasfaserausbau steigt um mehr als 80 Prozent

- Förderung im Sozialen Mietwohnungsbau auf historischem Höchstniveau

- Existenzgründungsdarlehen Hessen-Mikrodarlehen auf neuem Höchststand



Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) hat auch 2024 wieder

Kommunen, Bauträger, Bildungseinrichtungen, Privatpersonen, Unternehmen, die

hessische Landwirtschaft und viele mehr mit umfangreichen Förderungen

unterstützt. Mit rund 3,9 Mrd. Euro konnte sie ihr Neugeschäftsvolumen um rund

25 Prozent erneut steigern (2023: 3,1 Mrd. Euro). Die Bilanzsumme nach HGB

erhöhte sich um ca. 1,8 Mrd. Euro auf 30,0 Mrd. Euro. "Die WIBank ist nicht nur

ein wichtiger Bestandteil der Helaba. An der Seite der Hessischen

Landesregierung ist die WIBank eine verlässliche und unverzichtbare Partnerin,

um die Zukunft der hessischen Wirtschaft, der Kommunen sowie Bürgerinnen und

Bürger zu sichern", so Thomas Groß, CEO der Helaba , anlässlich der

Bilanzpressekonferenz der WIBank.





Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori betont: "Die WIBank ist ein starkerund verlässlicher Partner an der Seite der hessischen Wirtschaft und des LandesHessen. Mit zahlreichen Förderprogrammen drehen wir gemeinsam an wichtigenStellschrauben: Wir sorgen dafür, dass Menschen gut leben können, schaffenbezahlbaren Wohnraum und unterstützen beim couragierten Schritt zur eigenenImmobilie. Mit den Geldern der WIBank wird die lokale Infrastruktur gestärkt, obmit der Modernisierung der Langener Kläranlage, der Sanierung desNiedernhausener Waldschwimmbads oder dem Bau einer Turnhalle an derJungfernkopfschule in Kassel. Und gemeinsam mit der WIBank reichen wir mutigenUnternehmerinnen und Unternehmern im Land in diesen herausfordernden Zeiten einefördernde und helfende Hand, um sie zukunftsfest zu machen. Ein gutes Beispieldafür ist der in der vergangenen Woche gestartete HessenFonds, mit dem jetzt 1Milliarde Euro für die hessische Wirtschaft bereitstehen und beispielsweise fürinnovative Unternehmensideen und Geschäftsanpassungen an neue strukturelleRahmenbedingungen beantragt werden können. Durch die tatkräftige Unterstützungder WIBank können wir auch damit Wirtschaftspolitik nach dem Leitmotiv "Ihr habtden Mut, wir haben Mittel" gestalten."Besonders erfreulich entwickelten sich die Soziale Mietwohnungsbau- undWohneigentumsförderung ausgelöst durch den erwarteten Nachholeffekt,hervorgerufen durch verbesserte Förderbedingungen des Landes in der Jahresmitte2023 sowie das 2024 neu eingeführte "Hessengeld". Im Geschäftsfeld versorgen &