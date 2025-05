Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Serviceware SE

ISIN: DE000A2G8X31



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.04.2025

Kursziel: 23,00 EUR (zuvor: 21,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Wachstum der SaaS-Erlöse weiter auf Rekordniveau - Backlog von 100 Mio. EUR geknackt



Serviceware hat am Freitag Q1-Zahlen berichtet, die unsere Umsatzerwartung, insbesondere in Bezug auf das SaaS-Wachstum, erneut deutlich übertroffen haben. Gleichzeitig blieb das EBITDA hinter unseren Erwartungen zurück (MONe: 1,5 Mio. EUR), was primär auf niedrigere Lizenzerlöse zurückzuführen ist. Für das laufende Jahr hat Serviceware die Guidance für ein Umsatzwachstum von 5-15% yoy und eine weitere 'leichte' Verbesserung des EBITDA und EBIT bestätigt. Wir gehen davon aus, dass in Q2 wieder mindestens durchschnittliche Lizenzverkäufe erzielt werden können, sodass auch das EBITDA deutlich auf 1,7 Mio. EUR anziehen sollte.



[Tabelle]



SaaS-Erlöse steigen um ~45% - Backlog überschreitet 100 Mio. EUR - Marke: Aufgrund eines soliden Neugeschäfts sowie zahlreichen revolvierenden Verträgen, die sich in Q1 automatisch verlängern, legte der Backlog um rd. 50% yoy bzw. 26% qoq auf 101,6 Mio. EUR zu. Gleichzeitig stiegen die SaaS-Erlöse um rd. 45% yoy, während die ServiceUmsätze planmäßig weiter zurückgingen. Einziger Wermutstropfen waren die Lizenzerlöse, die mit 2,9 Mio. EUR auf dem drittniedrigsten Niveau seit 2020 lagen. In den nächsten Quartalen erwarten wir eine Normalisierung der Lizenzumsätze, was ebenso unmittelbar auf die Bottom Line durchschlagen sollte. Nachdem SJJ zuletzt einen ersten Deal in Italien vermeldete, bereitet das Unternehmen aktuell den Einstieg in den französischen Markt vor. Wir gehen davon aus, dass dies ebenfalls ohne signifikanten Kostenaufbau vollzogen wird. Vielmehr dürfte Serviceware zunehmend auf das Partnermodell setzen. Insgesamt erwarten wir in den nächsten Monaten eine anhaltend hohe Dynamik in Bezug auf Neuabschlüsse der proprietären Serviceware-Software.



Signifikanter EBITDA-Anstieg in Q2 und im FY erwartet: Trotz der äußert dynamischen Umsatzentwicklung lag das EBITDA mit 0,7 Mio. EUR unter unseren Erwartungen i.H.v. 1,5 Mio. EUR, was wir in erster Linie auf das schwächere Lizenzgeschäft und einen damit einhergehend geringeren Rohertrag zurückführen. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Verbesserung, in dem das um aktivierte Eigenleistungen bereinigte EBITDA bei 0,2 Mio. EUR lag. Auf Ebene der Personal- und sonstigen Aufwendungen dürfte sich die in den letzten Jahren gezeigte Kostendisziplin in Q1/25 weiter fortgesetzt haben. Unsere Prognosen haben wir um den in Q1/25 geringeren EBITDA-Beitrag angepasst, sodass wir für die nächsten Quartale eine durchschnittl. Run-Rate von 1,7 Mio. EUR erwarten. Der auf Quartalsebene i.d.R. stark schwankende CF lag in Q1 trotz hoher Kundenanzahlungen bei -2,0 Mio. EUR, was wir auf hohe Vorauszahlungen an Lieferanten zurückführen.



Fazit: SJJ hat die SaaS-Erlöse in Q1 um beeindruckende ~45% yoy gesteigert. In den nächsten Quartalen erwarten wir unverändert ein zweistelliges Umsatzwachstum und einen deutlichen Anstieg des EBITDA. Wir bestätigen unser Rating mit einem Roll-overbedingten erhöhten Kursziel von 23,00 EUR.

