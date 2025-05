Cytophage Technologies tritt mit Beginn einer AviPhage-Pilotstudie in den europäischen Geflügelmarkt ein

Winnipeg, den 30. April 2025 – Cytophage Technologies („Cytophage“ oder „das Unternehmen“) (TSXV:CYTO / FWB:70G) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Schritte unternimmt, um in den europäischen Geflügelmarkt einzutreten, und dass es die für die Zulassung seines Vorzeigeprodukts AviPhage erforderlichen Daten durch eine in Europa durchgeführte Pilotstudie an Masthähnchen vorantreibt. Der erfolgreiche Abschluss dieser Studie wird Daten zur Unterstützung eines Antrags auf Produktzulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) liefern.