Börsen Update Europa - 30.04. - OMX Stockholm 30 stark +0,96 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.645,52 PKT und steigt um +0,78 %.

Top-Werte: AIXTRON +5,91 %, Elmos Semiconductor +4,31 %, CANCOM SE +4,26 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -9,46 %, Nagarro -3,32 %, Evotec -2,01 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.172,05 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: DHL Group +2,68 %, Sanofi +2,13 %, Deutsche Boerse +2,01 %

Flop-Werte: Banco Santander -5,80 %, Adyen Parts Sociales -3,66 %, adidas -3,04 %

Der ATX bewegt sich bei 4.071,61 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Andritz +7,76 %, DO & CO +3,71 %, Mayr-Melnhof Karton +1,06 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -4,46 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,78 %, BAWAG Group -2,39 %

Der SMI steht bei 12.132,00 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.

Top-Werte: Swiss Re +1,89 %, ABB +1,88 %, Sonova Holding +1,78 %

Flop-Werte: Logitech International -3,50 %, UBS Group -0,63 %, CIE Financiere Richemont -0,35 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.605,59 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares +8,77 %, Teleperformance +2,92 %, Sanofi +2,13 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -5,36 %, Credit Agricole -4,64 %, BNP Paribas (A) -1,78 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.426,90 PKT und steigt um +0,96 %.

Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +7,11 %, Swedbank Shs(A) +2,87 %, Skanska (B) +2,80 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,27 %, Sandvik -0,95 %, Volvo Registered (B) -0,73 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:05:53) bei 4.207,75 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +2,38 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,44 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,28 %

Flop-Werte: Metlen Energy & Metals -1,46 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,61 %, Viohalco -0,54 %