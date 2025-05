TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: TAKKT AG

ISIN: DE0007446007



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.04.2025

Kursziel: 11,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Bruns, CFA



Rückkehr auf den Wachstumspfad frühestens im zweiten Halbjahr 2025

Der gestern veröffentlichte Q1-Bericht zeigt, dass TAKKTs Abwärtsmomentum abnimmt. Zu einer echten Trendwende in der Geschäftsentwicklung wird es aber voraussichtlich nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2025 kommen. Trotz des belastenden Zollstreits zwischen den USA und China bestätigte das Management die bisherige Guidance.



Verhaltene Geschäftsentwicklung im ersten Quartal: TAKKT berichtete im ersten Quartal einen Umsatzrückgang um 6,5% yoy auf 251,5 Mio. EUR. Bereinigt um Wechselkurseffekte und den Verkauf von MyDisplays belief sich das Minus sogar auf 7,6%. Damit verringerte sich das Abwärtsmomentum erneut (Q1/24: -16,5%; Q2/24: -19,0%; Q3/24: -14,1%; Q4/24: -11,5%), was u.E. aber nach nun schon neun aufeinander folgenden Quartalen mit anhaltenden Umsatzrückgängen nur ein schwacher Hoffnungsschimmer ist. Bei einer auf 39,8% (Q1/24: 41,2%) verringerten Rohertragsmarge belief sich die EBITDA-Marge in Q1 nur noch auf 4,4% (Q1/24: 6,2%). Bereinigt um Einmaleffekte reduzierte sie sich im Vorjahresvergleich um 2,5 PP auf 4,9% und betraf alle drei Segmente in ähnlicher Größenordnung. Der von der Gruppe generierte FCF war sogar mit -5,0 Mio. EUR (Q1/24: +21,3 Mio. EUR) negativ. Dazu beigetragen hatte eine Erhöhung des Working Capitals um 8,7 Mio. EUR, die im Wesentlichen auf einen geplanten Vorratsaufbau zur Erhaltung der Lieferfähigkeit im US-Geschäft zurückzuführen ist. Für die kommenden Quartale wird wieder eine Rückkehr zu einem positiven FCF erwartet.

Auswirkungen des Zollstreits zwischen den USA und China dürften Q2 belasten: Im Mittelpunkt des Interesses beim Earnings Call über die Airtime-Plattform stand die Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China im April sowie die Strategie des Vorstands, mit dieser Bedrohung für das US-Geschäft umzugehen. Nach Aussage von CEO Weishaar betreffen etwa 25% des US-Umsatzes Direktimporte, von denen etwa 70% aus China stammen. Weitere 25% entfallen auf Produkte, die von Lieferanten aus den USA beschafft werden, aber ursprünglich aus Asien stammen. Das Vorgehen der Unternehmensleitung fällt hier differenziert aus. So wurde zunächst für die Mehrzahl der betroffenen Produkte der Direktimport vorübergehend ausgesetzt, wozu wiederum das zum Quartalsende erhöhte Vorratsvermögen kurzfristig hilfreich gewesen sein dürfte. Gleichzeitig wurde mit den Lieferanten nachverhandelt und Preiserhöhungen durchgeführt mit dem Ziel, das absolute Rohergebnis zu halten und einen entsprechenden Rückgang der Rohertragsmarge in Kauf zu nehmen. CEO Weishaar sprach auch von sehr verhaltener Bestellaktivität in den Monaten März und April. Es handele sich aber nicht um einen Einbruch ('Deterioration') der Nachfrage.



Fazit: Wir erwarten, dass es TAKKT mit der neu formulierten Strategie 'Forward' gelingt, einen Turnaround bei der Umsatz- und Ergebnisentwicklung zu erreichen. Dies wird nach unserer Einschätzung aber erst in der zweiten Jahreshälfte sichtbar werden. Während wir für das Kerngeschäft I&P eine sukzessive Verbesserung über die kommenden Quartale erwarten, dürften die Herausforderungen für das US-Geschäft (insbesondere OF&D) kurzfristig noch steigen. Für das unter 'Strategic Review' stehende Display-Geschäft ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Investoren brauchen daher einen längeren Atem. Eine Kursstütze dürfte die nach der HV in drei Wochen auszuschüttende Basisdividende in Höhe von 0,60 EUR je Aktie (aktuelle Dividendenrendite: 8,0%) bieten. Wir lassen unsere zuletzt (vgl. Comment vom 15.04.2025) etwas reduzierten Prognosen unverändert. Unser Anlageurteil bleibt 'Kaufen' bei einem Kursziel von 11,00 EUR je Aktie.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32400.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2128074 30.04.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAKKT Aktie Die TAKKT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 7,61 auf Tradegate (30. April 2025, 14:02 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAKKT Aktie um +5,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,14 %. Die Marktkapitalisierung von TAKKT bezifferte sich zuletzt auf 522,91 Mio.. TAKKT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6500 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +25,47 %/+50,56 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 11,00 Euro



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,00 € , was eine Steigerung von +37,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer