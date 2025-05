Santander enttäuscht trotz Gewinnsprung - Aktie sackt ab

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander sieht sich nach einem überraschend guten ersten Quartal auf Kurs zu ihren Jahreszielen. In den ersten drei Monaten des Jahres verdiente das Institut rund 3,4 Milliarden Euro - fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor und zugleich mehr als von Experten im Schnitt erwartet. Bankchefin Ana Botín bestätigte am Mittwoch zudem ihre Pläne für milliardenschwere Aktienrückkäufe. Nicht so gut wie gedacht lief Santanders Geschäft in Brasilien, Großbritannien und in der Online-Bank-Sparte. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert.

Die Santander-Aktie gab zur Mittagszeit in Madrid rund viereinhalb Prozent nach und war damit größter Verlierer im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Allerdings hatte das Papier im bisherigen Jahresverlauf kräftig zugelegt und sich sogar von seinem Kursrutsch infolge des US-Handelskriegs Anfang April nahezu erholt. Selbst trotz der Kursverluste vom Mittwoch wurde das Papier zuletzt noch über 37 Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel.