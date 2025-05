Global Uranium setzt Exploration in Athabasca-Becken mit Beginn von ZTEM-Untersuchung auf Projekt Astro fort

ZTEM-Untersuchung hinsichtlich der Kartierung tiefer leitfähiger Ziele in unzureichend erkundetem Urankorridor in der Nähe der Mine McArthur River

30. April 2025 – Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FRA: Q3J) (das „Unternehmen“ oder „Global“) und Cosa Resources Corp. (TSX-V: COSA) (OTCQB: COSAF) (FWB: SSKU) („Cosa“) freuen sich bekannt zu geben, dass die geophysikalischen Untersuchungen auf dem Uranprojekt Astro im östlichen Athabasca Basin in Saskatchewan begonnen haben. Dieses vollständig finanzierte Programm stellt die erste Phase des mehrstufigen Earn-in-Abkommens zwischen Global Uranium und Cosa dar, das vom Unternehmen am 9. April 2025 bekannt gegeben wurde und Global das Recht einräumt, am Projekt eine Beteiligung von bis zu 80 % zu erwerben.

Die von Geotech Ltd. durchgeführte ZTEM-Helikopter-Untersuchung wurde konzipiert, um eine elektromagnetische Erfassung des gesamten Konzessionsgebiets zu ermöglichen, um tiefe Grundgebirgsleiter, strukturelle Merkmale und Alterationszonen zu identifizieren, die für gewöhnlich mit hochgradigen Uranlagerstätten in Zusammenhang stehen. Die Untersuchung wird insgesamt 1.460 km Luftlinie umfassen und die weniger als 25 % des Konzessionsgebiets, die bis dato untersucht wurden, beträchtlich erweitern.

„Der Beginn dieser umfassenden Flugvermessung unterstreicht unser strategisches Bestreben, das gesamte Explorationspotenzial des Projekts Astro zu erschließen“, sagte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. „Unser Schwerpunkt liegt auf der bedeutsamen Exploration in erprobten Uranrechtsprechungen und Astro passt genau in diese Vision. Dieses Programm ist ein wesentlicher Schritt in Richtung Definierung von vorrangigen Bohrzielen in einer Region, die für erstklassige Uranlagerstätten bekannt ist.“

Die ZTEM-Daten werden von Condor Consulting Inc. ausgewertet, einem anerkannten Experten für geophysikalische Untersuchungen im Athabasca Basin, und stellen die Basis für ein Folgeprogramm dar, das Ambient Noise Tomography (ANT), EM-Bodenuntersuchungen und Testbohrungen in den vielversprechendsten Gebieten in den Jahren 2025 und 2026 umfasst.

Das Projekt Astro ist etwa 28 km von der Mine McArthur River von Cameco entfernt und umfasst über 40 km an unerprobter Streichenlänge mit magnetischen Tiefstwerten und eingeschränkter Abdeckung mit modernen geophysikalischen Untersuchungen. Historische Bohrungen in diesem Gebiet haben Alterationsmerkmale und geochemische Signaturen identifiziert, die mit diskordanten Uransystemen in Zusammenhang stehen. Der Explorationsansatz von Global Uranium soll diese Ziele mittels moderner Untersuchungstechniken und strategischer Bohrungen rasch und effizient bewerten.