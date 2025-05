Porsche, LVMH, Amazon und Continental – Die Analystenstimmen des Tages

UBS hebt das Kursziel für Continental an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental von 78 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne lobte am Donnerstag die Sondersituation durch die Aufspaltung des Konzerns, die immensen Wert freisetzen dürfte. Aktuell wiesen die Aktien für die Zeit nach der Aufspaltung nur ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,5 auf - verglichen mit einer Bewertung der Reifen-Konkurrenz mit rund 10.

Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Porsche AG von 55 auf 37 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Bisher habe er nur einen durchschnittlichen Zollsatz von 10 Prozent für US-Importe berücksichtigt, nun erhöhe er diesen auf 25 Prozent, schrieb Analyst Michael Punzet in seinem Kommentar am Freitag. Ohne eine kurzfristige Aussetzung beziehungsweise Einigung bei den US-Importzöllen geht er von einer weiteren Prognosesenkung des Sportwagenbauers im Jahresverlauf aus. Zudem rechnet er damit, dass die avisierte Margenerholung ab 2026 schleppender als bislang angenommen verläuft und somit das mittelfristige Margenziel von 15 bis 17 Prozent - wenn überhaupt - erst deutlich später erreicht werden könne.

Barclays senkt das Kursziel für LVMH

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von LVMH deutlich von 755 auf 550 Euro gesenkt und die Papiere folglich von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Der Gegenwind für den Luxussektor nehme zu, gerade in den USA, schrieb Analystin Carole Madjo in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung der Branche. Die Erholungsstory könnte sich generell verzögern. Im LVMH-Kernbereich Mode und Lederwaren befürchtet die Expertin, dass in diesem Jahr keine Rückkehr auf den Wachstumsweg gelingt.

UBS senkt das Kursziel für Amazon

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 253 auf 249 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zeit sinkender Gewinnerwartungen neige sich dem Ende zu, schrieb Analyst Stephen Ju am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen. Er passte seine Cashflow-Prognosen geringfügig an, sieht aber Kaufsignale.

