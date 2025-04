Zweitnotierung Insider enthüllt Details zum Mega-Börsengang von CATL in Hongkong Bislang ist CATL nur an der Börse in Shenzhen gelistet. Schon länger ist bekannt, dass Chinas größter Batteriehersteller CATL ein Zweitlisting in Hongkong anstrebt. Nun berichten Insider über weitere Details.