Veröffentlichung des Asklepios CSRD Berichts 2024

Hamburg (ots) - Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA haben ihren geprüften

CSRD Bericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.



Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat heute den geprüften CSRD Bericht als

Bestandteil des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Er

enthält alle relevanten Kennzahlen und dokumentiert die Leistungen von Asklepios

in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.



Erstmals wurde der Nachhaltigkeitsteil des Berichts freiwillig nach den European

Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstellt. Asklepios hat die folgenden

Themen als wesentlich identifiziert und berichtet zu diesen vollständig nach den

entsprechenden Standards: Umwelt (E1 Klimawandel; E5 Ressourcennutzung und

Kreislaufwirtschaft), Soziales (S1 Arbeitskräfte des Unternehmens; S4

Verbraucher und Endnutzer/ Patienten) und Governance (G1 Unternehmensführung).

Für jedes Thema legt der Asklepios Bericht identifizierte Auswirkungen, Risiken

und Chancen offen und zeigt, wie Asklepios wesentliche Umwelt-, Sozial- und

Governance-Aspekte in die Strategie, zentrale Steuerungsprozesse und

Managementsysteme integriert hat bzw. dies perspektivisch aufnehmen wird.







Bericht gemeinsam mit den Teilkonzernen RHÖN-KLINIKUM AG und MEDICLIN AG

vorbereitet und umgesetzt. Ziel des einheitlichen Vorgehens ist die

Konsolidierung des CSRD Berichts für das Geschäftsjahr 2025.



Über Asklepios



Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von

Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe

steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem

klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer

Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor über 35

Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund

160 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller

Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und

forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische

Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 suchten insgesamt 3.643.901 Patienten

die Gesundheitseinrichtungen von Asklepios auf. Die stationären Fallzahlen

betrugen insgesamt 777.889. Die ambulanten Fallzahlen beliefen sich auf

2.866.012. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen.



Den Geschäftsbericht 2024 inklusive der CSRD Nachhaltigkeitserklärung finden Sie

unter Asklepios - Publikationen

(https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/investor-relations/publikationen)

.



IR-Kontakt:



Mirjam Constantin



Leitung Stabsstelle Corporate & ESG Reporting/ Investor Relations



Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA



Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein



Tel: +49 61 74 90-1166



Fax: +49 61 74 90-1110



mailto:ir@asklepios.com



PR-Kontakt:



Rune Hoffmann



Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing



Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA



Rübenkamp 226 - 22307 Hamburg



Tel.: +49 40 1818-82 6630



Fax: +49 40 1818-82 6639



mailto:presse@asklepios.com



Kontakt für Rückfragen:



https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/



Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Konzernbereich Unternehmenskommunikation & Marketing

Rübenkamp 226

22307 Hamburg



Tel.: (0 40) 18 18-82 66 36

E-Mail: mailto:presse@asklepios.com

24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.



