Goldpreis bricht ein. Geraten Barrick Gold, Newmont & Co. nun ins Taumeln? 

Gold konsolidiert. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Auf lange Sicht ist die Konsolidierung allerdings zu begrüßen, solange sie in geordneten Bahnen verläuft. Selbst eine handfeste Korrektur sollte nach dieser außerordentlich langen und dynamischen Aufwärtsbewegung nicht überraschen. Im Kommentar „Gold droht Preisbeben. Goldpreis bald bei 2.000 USD?“ wurden mögliche Konsolidierungsziele ausgearbeitet. Grundsätzlich sollte jeder Rücksetzer bei Gold als Chance begriffen werden. Panik ist fehl am Platze; zumindest bis dato.

Geraten Barrick Gold, Newmont & Co. nun ins Taumeln?

Der Preisrückgang bei Gold und Silber zeigt auch in den Aktienkursen der Produzenten Wirkung. Der Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) musste zuletzt kräftig Federn lassen und zog sich von seinem aktuell gültigen 52-Wochen-Hoch zurück. Auch die in den letzten Monaten exzellent gelaufenen Produzenten der zweiten und dritten Reihe gerieten unter Druck. So verzeichneten zuletzt auch Agnico Eagle Mines, Kinross Gold und Alamos Gold Kursrückgänge. Bleiben wir gleich bei der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold.

Kinross Gold – Aktie erreicht erste Unterstützung

Seit Monaten haussiert die Aktie. Innerhalb von 12 Monaten ging es von unter 7 US-Dollar auf über 15 US-Dollar. Die starken Fundamentaldaten des Unternehmens sowie die Goldpreisentwicklung zeichneten maßgeblich für die Rallye der Aktie verantwortlich. Kinross Gold wird am 06. Mai die Finanzergebnisse für das 1. Quartal präsentieren. Von diesen sind wichtige Impulse für die Aktie zu erwarten.

Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie einen überaus robusten Eindruck. Zwar entfernte sich auch Kinross Gold von seinem Verlaufshoch bei 15,5 US-Dollar. Noch kann sich Kinross Gold aber oberhalb von 14 US-Dollar halten. Doch selbst eine Ausdehnung der Bewegung auf 13 US-Dollar oder gar auf 12,3 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht noch kein Beinbruch. Nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig. Ein Vorstoß der Aktie über die 15,5 US-Dollar würde ein frisches Kaufsignal in Richtung 17 US-Dollar eröffnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

