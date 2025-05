UBS fürchtet sich nicht vor Handelskrieg - Gewinn sinkt leicht

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal etwas weniger verdient als ein Jahr zuvor. Der Rückgang fiel aber geringer aus als am Markt erwartet. Bei der Integration der übernommenen Credit Suisse meldete die Großbank am Mittwoch weitere Fortschritte. Und UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich angesichts des Zollkonflikts mit den USA nicht "übermäßig besorgt" um die Finanzziele der Bank. An der Börse lösten die Neuigkeiten nach einem anfänglichen Kurssprung nur wenig Bewegung aus.

Am frühen Nachmittag lag die UBS-Aktie mit 0,4 Prozent im Plus bei 25,07 Franken und gehörte damit zu den schwächeren Titeln im Schweizer Leitindex SMI. Am Morgen war ihr Kurs indes zunächst um rund zweieinhalb Prozent in die Höhe gesprungen. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier fast ein Zehntel an Wert eingebüßt. Vor allem seit der Verschärfung des Handelskonflikts durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump war sein Kurs deutlich gefallen.