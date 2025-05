GoodData meldet Rekordwachstum im ersten Quartal – Weichen für KI-Markteinführung im zweiten Quartal 2025 gestellt

GoodData erzielt in „Rule of 40“-Bewertung einen Score von über 50, bringt entscheidende Produktinnovationen auf den Markt und bereitet sich für die Einführung von KI im zweiten Quartal vor

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 30. April 2025 / GoodData, die führende zusammensetzbare Daten- und Analysenplattform, ist laut eigenen Angaben mit rekordverdächtigen Umsatzzuwächsen, operativer Kompetenz und kritischen Produkterweiterungen ins Jahr 2025 gestartet.

Geschäftsergebnis belegt Dynamik, Wachstum und Skalierbarkeit

Im ersten Quartal erzielte GoodData in der „Rule of 40“-Bewertung - einer wichtigen Benchmark für das Gesamt-Ranking in puncto Profitabilität und Wachstum – einen Score von über 50, der ein starkes und gesundes Unternehmen und eine zunehmende Marktdynamik widerspielt.

Mit einem annualisierten Wachstum von 41 % hat GoodData im ersten Quartal das vierte Quartal 2024 als stärkstes neues Quartal der letzten fünf Jahre auf Nettobasis übertroffen. Diese anhaltende Dynamik stärkt die Position von GoodData als Plattform der Wahl für Unternehmen, die moderne, skalierbare Datenprodukte entwickeln.

„Dieses Quartal ist die Bestätigung dafür, dass wir über ein skalierbares und gesundes Geschäftsmodell verfügen“, so James Gellert, CFO von GoodData. „Wir sind präzise in der Umsetzung, bauen unsere Präsenz bei den Unternehmen weiter aus und können mit einer starken operativen Hebelwirkung punkten. Wir rechnen damit, dass sich diese Entwicklung das gesamte Jahr 2025 hindurch fortsetzen wird.“

Produktinnovationen unterstützen Bedarf seitens der Unternehmen

Neben einer hervorragenden finanziellen Performance hat GoodData auch wesentliche Produktverbesserungen erzielt, die sein Bekenntnis zu unternehmensgerechten Analysen unterstützen. Dazu zählen:

KI-reife Architektur – Zur weiteren Unterstützung einer skalierbaren Einbindung von KI, einschließlich des dynamischen Referenzierens von Metriken, der Erweiterung semantischer Modelle und der Bereitstellung kontextbezogener Erkenntnisse, bei gleichzeitiger Wahrung strenger Governance und Datensicherheit.

Composable Data Architecture – Erweiterte Verknüpfung von Daten, Echtzeitfilterung und Zugriff auf Rohdaten zur Unterstützung offener, verteilter Datenstrukturen ohne Notwendigkeit eines zentralen Data Warehouse.

Enterprise Identity und Governance – Erweiterter Support für Microsoft Entra ID, SAML und OIDC sowie Just-in-Time-Bereitstellung und UI-basierte Workspace-Einrichtung – zur Unterstützung sicherer, skalierbarer und mandantenfähiger Implementierungen.

Fortschritte in puncto Zugänglichkeit – Annäherung an führende globale Zugänglichkeitsstandards, einschließlich WCAG 2.1 AA, EN 301 549 (EU), Section 508 (US) und PDF/UA , zur Stärkung von GoodDatas Bemühungen in Richtung einer inklusiven Analytik, die allen Nutzern offen steht.