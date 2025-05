JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Vor der am 14. Mai anstehenden Zahlenvorlage rechne der Rüstungskonzern für das erste Quartal mit einem ähnlich soliden Auftragseingang wie zum Jahresende 2024, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Sparte VMS bleibe der wichtigste Treiber./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 07:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 07:31 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 51,65EUR auf Tradegate (30. April 2025, 14:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m