Dänemark erreicht ambitioniertes Klimaziel

E-Auto-Boom und eine grünere Landwirtschaft



Als Gründe für die positive Prognose führt das Klimaministerium vor allem das große Interesse der Däninnen und Dänen an Elektroautos sowie die Aussicht auf eine klimafreundlichere Landwirtschaft an. E-Autos machen in dem deutschen Nachbarland mittlerweile mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Pkw aus, was sich unter anderem in der Hauptstadt Kopenhagen durch einen hörbar leiseren Verkehr bemerkbar macht.

Im Bereich der Landwirtschaft hatten sich die dänische Regierung und mehrere Parlamentsparteien vor knapp einem halben Jahr auf eine umfassende Umsetzung von Maßnahmen verständigt, die den Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 1,8 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten verringern sollen. Das Rahmenabkommen sieht unter anderem auch die Einführung der nach Regierungsangaben weltweit ersten CO2-Abgabe für die Landwirtschaft ab 2030 vor.