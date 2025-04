Krypto-Gipfel der Superlative im vollen Gange – kommt die nächste Rallye?

Gründer Alex Fiskum spricht von einem "Festival der Innovationen", das weit über klassische Branchentreffen hinausgeht. Die Veranstaltung wird von Branchengrößen wie Binance, Tether , Circle, OKX, BlackRock und Goldman Sachs dominiert, die in Panels, Keynotes und Diskussionsrunden Einblicke in ihre Strategien und Visionen geben.

Goldman Sachs: Klarheit bei Stablecoins könnte Krypto-Industrie beflügeln

Mathew McDermott, Head of Digital Assets bei Goldman Sachs, machte in Dubai deutlich: "Regulatorische Klarheit, insbesondere bei Stablecoins, wird zum Gamechanger." Zwei US-Gesetzesinitiativen zur Regulierung von Stablecoins könnten laut McDermott die Tür öffnen für massive Kapitalflüsse institutioneller Investoren.

BlackRock: Bitcoin-ETFs ziehen institutionelles Kapital an

Robert Mitchnick, Head of Digital Assets bei BlackRock, bestätigte auf der Token2049 einen klaren Wandel im Krypto-Investmentverhalten: "Das Geld ist zurück – und es ist institutionelles Geld." Während die ersten Bitcoin-ETF-Zuflüsse vor allem von Privatanlegern kamen, dominieren nun Vermögensverwalter und institutionelle Investoren das Geschehen. Bitcoin etabliere sich zunehmend nicht als techgetriebenes Spekulationsobjekt, sondern als strategischer Hedge gegen Währungsrisiken in globalen Portfolios.

Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend am heutigen Beispiel des IBIT, dem Bitcoin-ETF von BlackRock, der allein heute einen massiven Mittelzufluss von 216 Millionen US-Dollar verzeichnete.

Die Zukunft des Kryptomarkts

Die Token2049 in Dubai zeigt eindrucksvoll, wie stark sich die Infrastruktur des Kryptomarkts professionalisiert. Während Cboe und FTSE Russell mit einem neuen Bitcoin-Futures-Produkt auf Basis des XBTF-Index den Derivatemarkt weiter öffnen, treiben Börsen wie Binance mit frischen Token-Listings – darunter SIGN und HAEDAL – die Vielfalt digitaler Assets voran.

Auch im DeFi-Sektor herrscht Bewegung. Frax Finance kündigt nicht nur eine Umbenennung, sondern auch den Wechsel seines Gas-Tokens an, um Sicherheit und Effizienz zu steigern. Parallel dazu melden Krypto-Plattformen explosive Wachstumszahlen. Die in Dubai ansässige Krypto-Börse und Sponsor der Kofferenz WEEX verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar.

Auch Bitget nutzt die Bühne in Dubai, um sich als strategischer Innovator zu präsentieren. CEO Gracy Chen stellte in ihrer Keynote zwei Erfolgsstrategien vor, mit denen das Unternehmen selbst in hochvolatilen Märkten überzeugt – und die künftige Richtung der Branche mitbestimmen will.

Fazit: Token2049 sendet klare Signale an die Märkte. Der Kryptosektor steht vor einem institutionellen Umbruch. Große Player wie Goldman Sachs und BlackRock unterstreichen mit ihren Aussagen die wachsende Relevanz von Bitcoin-ETFs und tokenisierten Finanzprodukten. Das steigende Interesse institutioneller Investoren sorgt für frische Liquidität und erhöht die Marktstabilität.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion