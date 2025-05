kaiserkraft, der B2B-Omnichannelhändler, der den Versandhandel revolutionierte, feiert 80 Jahre Firmenjubiläum (FOTO)

Stuttgart (ots) - kaiserkraft, einer der führenden B2B-Omnichannel-Händler für

Betriebs-, Lager-, Logistik- und Verpackungslösungen in Europa, feiert 2025 sein

80-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1945 hat sich das Unternehmen

kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute ein unverzichtbarer Partner für

Unternehmen in ganz Europa.



Am Anfang gab es nur eine Sackkarre. Mit der fing 1945 in

Stuttgart-Untertürkheim alles an. Die Unternehmer Walter Kaiser und Helmut Kraft

hatten zu dieser Zeit die Vision, ein innovatives Versandhandelskonzept

umzusetzen und legten damit den Grundstein für die Entstehung und die

Entwicklung der heutigen Firma kaiserkraft. "kaiserkraft startete als visionäres

Unternehmen und hatte zur damaligen Zeit wirklich Großes vor. Es erfüllt mich

mit Stolz, dass ich Teil dieser bemerkenswerten Erfolgsgeschichte sein kann",

sagt Carsten Rumpf, CEO der KAISER+KRAFT GmbH.







Katalogversandhandel, was ein enormes Wachstum ermöglichte. Die Expansion nach

Europa ab 1967 und Nordamerika in den 1980er Jahren waren entscheidende

Schritte. "Damals war der Kataloghandel das Medium schlechthin - wirtschaftlich

der Dreh- und Angelpunkt, bevor alles digital wurde, und kaiserkraft war einer

der Ersten", erinnert sich Thomas Kniehl, langjähriger Mitarbeiter bei

kaiserkraft und seit 1991 im Unternehmen.



Rasante Entwicklung



Mittlerweile ist kaiserkraft mit mehreren hundert Millionen Euro Umsatz im Jahr

europaweit führender B2B-Versandhändler für Büro-, Betriebs- und

Lagerausstattung sowie Versandverpackungsmaterialien. Das Unternehmen ist seit

2022 Teil der Division Industrial & Packaging (I&P) der TAKKT AG und in 18

europäischen Ländern vertreten. Die Expertenmarke ratioform vervollständigt seit

Kurzem das Portfolio zusätzlich mit Produkten aus dem Bereich

Verpackungslösungen.



"Insbesondere die Eröffnung des Lagerstandorts in Kamp-Lintfort war ein echter

Meilenstein für unser Wachstum - von zuvor begrenzten Platzverhältnissen hin zu

modernen und effizienten Lösungen.", erinnert sich Dirk Pipplies, langjähriger

Mitarbeiter in der Logistik und im Export der kaiserkraft-Tochtergesellschaften.



kaiserkraft verfügt über drei zentrale Lagerstandorte in Kamp-Lintfort,

Pfungstadt und Pliening. Vor wenigen Jahren wurde ein weiterer, nachhaltiger

Lagerstandort im tschechischen Brno eröffnet. Das Ziel mit den Standorten für

Lagerung, Umschlag und Kommissionierung: Lieferwege effizient zu verkürzen und Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Takkt TAKKT 0,00 % Aktie 1 Aufrufe heute Beraternase 30.04.25, 09:28

In den 1950er Jahren war es dann soweit: Das Unternehmen etablierte denKatalogversandhandel, was ein enormes Wachstum ermöglichte. Die Expansion nachEuropa ab 1967 und Nordamerika in den 1980er Jahren waren entscheidendeSchritte. "Damals war der Kataloghandel das Medium schlechthin - wirtschaftlichder Dreh- und Angelpunkt, bevor alles digital wurde, und kaiserkraft war einerder Ersten", erinnert sich Thomas Kniehl, langjähriger Mitarbeiter beikaiserkraft und seit 1991 im Unternehmen.Rasante EntwicklungMittlerweile ist kaiserkraft mit mehreren hundert Millionen Euro Umsatz im Jahreuropaweit führender B2B-Versandhändler für Büro-, Betriebs- undLagerausstattung sowie Versandverpackungsmaterialien. Das Unternehmen ist seit2022 Teil der Division Industrial & Packaging (I&P) der TAKKT AG und in 18europäischen Ländern vertreten. Die Expertenmarke ratioform vervollständigt seitKurzem das Portfolio zusätzlich mit Produkten aus dem BereichVerpackungslösungen."Insbesondere die Eröffnung des Lagerstandorts in Kamp-Lintfort war ein echterMeilenstein für unser Wachstum - von zuvor begrenzten Platzverhältnissen hin zumodernen und effizienten Lösungen.", erinnert sich Dirk Pipplies, langjährigerMitarbeiter in der Logistik und im Export der kaiserkraft-Tochtergesellschaften.kaiserkraft verfügt über drei zentrale Lagerstandorte in Kamp-Lintfort,Pfungstadt und Pliening. Vor wenigen Jahren wurde ein weiterer, nachhaltigerLagerstandort im tschechischen Brno eröffnet. Das Ziel mit den Standorten fürLagerung, Umschlag und Kommissionierung: Lieferwege effizient zu verkürzen und