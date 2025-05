SolarEdge bringt neue § 14a-konforme Lösung auf den Markt, die deutschen Solarkunden die intelligente Einbindung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen ermöglicht (FOTO)

München (ots) -



- Der neue SolarEdge ONE Controller für Eigenheime bietet deutschen

Installateuren eine einfache Lösung für die neuen und komplexen Anforderungen

des § 14a EnWG*

- Die Lösung ermöglicht auch die Integration von SolarEdge Systemen mit

Ladestationen führender Drittanbieter

- Auf der Intersolar werden außerdem Lösungen für eine Vielzahl von großen,

kleinen und komplexen Dächern, sowie die nächste Generation von

Wechselrichtern und Speichersystemen für Wohngebäude vorgestellt.



SolarEdge Technologies (https://www.solaredge.com/de/) , ein weltweit führender

Anbieter von intelligenten Energietechnologien, gab heute die Markteinführung

seines ONE Controllers für Eigenheime im deutschen Solarmarkt bekannt. Der ONE

Controller (https://www.solaredge.com/de/produkte/eigenheim/smart-energy/solared

ge-one-controller) für Eigenheime kann ab sofort bestellt werden und entspricht*

den Anforderungen des § 14a EnWG (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlussk

ammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/841_SteuVE/BK6_SteuVE_node.html) , die den Markt für

die intelligente Einbindung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen durch

Energieversorger öffnet.





Im Jahr 2024 wurde in Deutschland die neue Verordnung § 14a EnWG als Teil desdeutschen Energiewirtschaftsgesetzes eingeführt, um die Netzstabilität und-flexibilität angesichts der zunehmenden Integration erneuerbarer Energien zugewährleisten. Demnach müssen bestimmte energieverbrauchende Anlagen inHaushalten mit einer Leistung von mehr als 4,2 kW - wie PV-Speicherbatterien,Wärmepumpen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge - von den Netzbetreibernferngesteuert werden können, so dass sie bei drohender Netzüberlastung ihreLeistung oder ihren Verbrauch vorübergehend reduzieren können. Als Gegenleistungfür die Steuerbarkeit ihrer Geräte profitieren die Verbraucher von reduziertenNetzentgelten.Mit dem SolarEdge ONE Controller können Installateure in Deutschland PV- undSpeichersysteme mit dem intelligenten Messsystem (iMSys) des Hausesgesetzeskonform in Betrieb nehmen. Getestet vom EEBUS e.V. in seinem Living Labin Köln, erfüllt der ONE Controller für Privathaushalte die in § 14a EnWGgeforderten Anwendungsfälle.Christian Carraro, General Manager Europe, SolarEdge, kommentiert: "Der ONEController bietet Installateuren in Deutschland eine einfache Lösung für einekomplexe regulatorische Herausforderung und öffnet den Markt für dieintelligente Integration steuerbarer Lasten. Die Anforderungen der Netzbetreiberan die Netzsicherheit werden erfüllt, während Hausbesitzer durch einintelligenteres Energiemanagement von niedrigeren Stromrechnungen profitieren -