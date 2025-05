Bernstein belässt Mercedes-Benz auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Rücknahme des 2025er-Ausblicks wegen der Ungewissheit durch die US-Zollpolitik habe die Zahlenvorlage für das erste Quartal überschattet, schrieb Analyst Stephen Reitman in einem Kommentar am Mittwoch. Mercedes' Kapitalmarkttag im Februar trage die Überschrift "Managing Transformation", aber es gebe eine Menge an Unsicherheit, durch die man im Lauf des Jahres navigieren müsse./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 05:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 05:55 / UTC