Bernstein senkt Porsche-AG-Ziel auf 47 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG nach Zahlen von 57 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman stellte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Frage, ob der Tiefpunkt bei dem Sportwagenbauer nach der zweiten Gewinnwarnung binnen zwei Monaten nahe ist. Sollten die US-Zölle länger anhalten, sei weiterer Margendruck vorprogrammiert. Die VW-Tochter habe eine lange "To-Do-Liste" auch wegen China und der eigenen Restrukturierungen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 23:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 04:11 / UTC