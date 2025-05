GVB begrüßt Senkung des Systemrisikopuffers, fordert aber dessen vollständige Abschaffung

München (ots) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

senkt den sektoralen Systemrisikopuffer für Wohnimmobilienkredite von zwei auf

ein Prozent. Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) bewertet diesen Schritt als

positives Signal für Kreditverfügbarkeit und Wohnungsbau - fordert jedoch

weitergehende Schritte hin zur vollständigen Abschaffung des Puffers.



"Die Entscheidung der BaFin ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte

GVB-Präsident Stefan Müller am Mittwoch in München. "Der Immobilienmarkt hat

sich spürbar abgekühlt. Eine pauschale Eigenkapitalvorgabe wie der sektorale

Systemrisikopuffer ist daher nicht gerechtfertigt und wirkt kontraproduktiv."





Der GVB hatte bereits bei der Einführung des Puffers im Jahr 2022 vor dessen

dämpfender Wirkung auf den privaten Wohnungsbau gewarnt: "Es hat sich gezeigt,

dass der Puffer mehr schadet als nützt. Er verteuert Kredite und behindert damit

den Zugang zu bezahlbarem Wohneigentum", sagte Müller dazu.



Aus Sicht des GVB ist bezahlbarer Wohnraum eine zentrale gesellschaftliche

Herausforderung, die nur mit einem Bündel an Maßnahmen gelöst werden kann - dazu

gehören neben steuerlichen Anreizen auch regulatorische Erleichterungen für die

Kreditvergabe. "Der Systemrisikopuffer ist ein Symbol für überzogene

Regulatorik. Seine vollständige Abschaffung wäre ein wichtiges Aufbruchssignal

für Investitionen in den Wohnungsbau sowie ein Beitrag dazu, der weiter

lahmenden Konjunktur etwas Schwung zu verleihen", erklärte Müller.



Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 130 Jahren

die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.201 Mitgliedern zählen

180 Volksbanken und Raiffeisenbanken (davon 27 Banken mit Warengeschäft) sowie

1.021 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und

Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,8 Millionen

Anteilseignern eine der größten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im

Freistaat. (Stand: 31.12.2024).



