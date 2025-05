Integral Metals gibt vorläufige geomikrobielle Ergebnisse aus dem Projekt Burntwood bekannt und hebt das biologische Indikatorpotenzial für die Exploration von Seltenerdmetallen hervor

Calgary, Alberta, 30. April 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) gibt die vorläufigen Ergebnisse seiner geomikrobiellen Untersuchung 2024 auf dem Projekt Burntwood im Norden von Manitoba bekannt, wo erste Ergebnisse vielversprechende mikrobielle Muster zeigen, die als biologische Indikatoren für eine Seltenerdmetallmineralisierung im Zusammenhang mit Karbonatitintrusionen dienen könnten.

Die Untersuchung umfasste den nördlichen Teil des Syenit-Karbonatit-Komplexes Burntwood, einem regionalen Intrusionssystem, das als vielversprechend für REE und andere kritische Metalle gilt. Insgesamt wurden 808 eindeutige Bodenproben entnommen und mittels 16S-rRNA- und Metagenomsequenzierung analysiert, wobei der Schwerpunkt der Probenahme auf bestätigten Karbonatit-Intrusionszonen, Vergleichsbereichen und einem systematischen Raster über das gesamte Projektgebiet lag. Die erste Analyse ergab eine statistisch signifikante Abnahme von Burkholderiales und eine Anreicherung von Rhizobiales in mikrobiellen Gemeinschaften über bekannten Karbonatitsystemen. Diese Verschiebungen, die durch LEfSe (Linear Discriminant Analysis Effect Size) identifiziert wurden, könnten auf subtile Umweltveränderungen im Zusammenhang mit REE-haltigen Mineralisierungen hindeuten. Diese Ergebnisse sind vorläufig und Teil einer umfassenderen, laufenden Forschungsinitiative, die in Zusammenarbeit mit Dr. Andrew Cameron und dem Institute for Microbial Systems and Society (IMSS) der University of Regina durchgeführt wird. Das Projekt wird durch Mittel des Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), Mitacs und des Manitoba Mineral Development Fund (MMDF) unterstützt.

„Diese ersten Ergebnisse sind ermutigend und bestärken uns in unserer Ansicht, dass geomikrobielle Techniken leistungsstarke und umweltschonende Erkenntnisse bei der Suche nach verborgenen Mineralsystemen liefern können“, sagte Paul Sparkes, CEO von Integral Metals.

Parallel dazu werden derzeit geochemische Proben von Gestein, Boden und Pflanzen, die im Rahmen desselben Programms 2024 entnommen wurden, beim Saskatchewan Research Council (SRC) analysiert. Die Integration der geomikrobiellen und geochemischen Datensätze wird Aufschluss über die Explorationsziele geben und dabei helfen, Prioritäten für zukünftige Bohrungen zu setzen.