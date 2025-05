Meizu hat die weltweit erste Offline-Bezahlfunktion für AR-Brillen vorgestellt

HONGKONG, 30. April 2025 /PRNewswire/ -- Nachdem ein Benutzer einen Befehl zur Zahlungsbestätigung gegeben hat, erhält der Händler sofort die Zahlung von der intelligenten Brille. Die Bezahlung kann einfach über die Smart Glasses erfolgen, ohne dass der Nutzer sein Handy zücken muss. Dies ist keine Szene aus einem Sci-Fi-Film, sondern die weltweit erste implementierte Offline-Bezahlfunktion für AR-Brillen.

Am 29. April 2025 gab Meizu in Hongkong den offiziellen Start der weltweit ersten Offline-Bezahlfunktion für AR-Brillen bekannt, die zunächst in die StarV Air2 Smart Glasses integriert wurde. Dem Vernehmen nach soll die Funktion im dritten Quartal dieses Jahres schrittweise eingeführt werden, und alle neuen Smart Glasses, die Meizu im Jahr 2025 auf den Markt bringen wird, werden diese Zahlungsfunktion bieten. Diese Innovation bietet nicht nur ein neues Zahlungserlebnis für die Verbraucher, sondern ist auch ein weiterer wichtiger Durchbruch für Meizu in der Smart Glass Branche.