Wacker Chemie - Aktie im Rampenlicht - 30.04.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Wacker Chemie in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,79 % bestehen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,48 % geändert.

Der Dax ist am Mittwoch auf seinem Erholungspfad gestoppt worden. Nachdem er zunächst den siebten Handelstag in Folge stieg, bröckelten am frühen Nachmittag die Gewinne ab und er drehte ins Minus. Grund dürften schwach erwartete Börsen in den USA …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax ist auch am Mittwoch auf seinem Erholungspfad geblieben und legt damit den siebten Tag in Folge zu. Zur Mittagszeit stieg der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent auf 22.563 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte um 0,6 Prozent …