Trintech erweitert Adra Suite mit KI-gesteuerter Journalführungs-Automatisierung zur Beschleunigung des Monatsabschlusses für mittelständische Unternehmen

DALLAS, 30. April 2025 /PRNewswire/ -- Trintech, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, gab heute die Einführung von Adra Journal Entry bekannt, einem neuen Modul innerhalb seiner Adra Suite. Adra Journal Entry wurde speziell für die Finanzteams mittelständischer Unternehmen entwickelt und nutzt KI-gesteuerte Automatisierung mit intelligenten Workflows, um die Erstellung, Genehmigung und ERP-Buchung von Journaleinträgen zu zentralisieren und zu optimieren. Durch die Integration der Journalführungsfunktionalität direkt in die Adra Suite können Unternehmen den manuellen Aufwand, das Fehlerrisiko und den Zeitaufwand für den Monatsabschluss erheblich reduzieren und gleichzeitig die Revisionssicherheit und Transparenz verbessern.

„Buchhaltungsteams stehen unter dem ständigen Druck, mit weniger mehr zu erreichen - und das schneller und mit größerer Genauigkeit", sagt Michael Ross, Chief Strategy and Product Officer von Trintech. „Mit Adra Journal Entry geben wir mittelständischen Unternehmen KI-Tools an die Hand, mit denen sie die Journalführung vereinfachen, tiefer in ihre ERP-Systeme integrieren und Arbeitskosten senken können – und das alles bei völliger Kontrolle und Transparenz."

Adra Journal Entry ist eine natürliche Erweiterung für die derzeitigen Nutzer von Adra Matcher (automatisierter Transaktionsabgleich) und Adra Balancer (automatisierter Bilanzabgleich) und ermöglicht einen zentralen Workflow für die Erstellung und den Abgleich von Journalen. Mit Adra Journal Entry werden Journaleinträge direkt in der Adra Suite erstellt und dann über die API-Integrationen an das ERP-System übertragen, wodurch eine vernetzte, vertrauenswürdige und einzige Wahrheitsquelle für den gesamten Abschlussprozess geschaffen wird.

„Wir freuen uns, Adra Journal Entry für die Verwaltung aller unserer Journaleinträge zu implementieren. Anstatt einzelne Dateien von jedem Mitarbeiter auf Ad-hoc-Basis zu erfassen, rationalisiert unser Team nun den Prozess, indem es jede Woche alle Einträge in einem einzigen, konsolidierten Upload erstellt und exportiert. Wir freuen uns darauf, mit der Adra Suite weitere Effizienzsteigerungen zu erzielen, da wir diesen Prozess nicht mehr in Excel-Tabellen verwalten müssen", so Justin Sorrells, Senior Manager bei Sunbelt Rentals.