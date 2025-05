Bidirektionales Laden braucht ein Gesamtsystem / Compleo und KOSTAL unterstützen Automobilhersteller mit AC-Komplettsystem für bidirektionales Laden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dortmund (ots) - Die Power2Drive Europe (https://www.powertodrive.de/start?utm_campaign=2025_brand_p2deu&utm_source=google&utm_medium=sea&utm_term=de&gad_source=1&gbraid=0AAAAADAyos7g5a5cJSn5pE85kGB0X2E-p&gclid=EAIaIQobChMIyPHz_ci-jAMVv5GDBx0ckjTlEAAYAyAAEgLw_PD_BwE) lädt vom 7. bis 9. Mai 2025 nach München, um neueLösungen der Ladeinfrastruktur- und E-Mobility-Branche zu diskutieren. ImMittelpunkt stehen dabei nicht nur technologische Innovationen, sondern vorallem integrierte Lösungen für die Energiewende. Compleo Charging Solutions(https://www.compleo-charging.com/) und das Mutterunternehmen KOSTAL(https://www.kostal.com/de-de/) rücken ihr AC-Gesamtsystem für dasbidirektionale Laden für Automobilhersteller und andere Industrieunternehmen inden Fokus des Messeauftritts an Stand B6.110. Denn erst in einem nahtlosvernetzten System - offen für herstellereigene und herstellerübergreifendeKomponenten - wird das Fahrzeug als mobiler Speicher zum aktiven Bestandteil derEnergiewende. Mit dem ersten Komplettsystem aus Onboard-Charger im Fahrzeug undpassender Wallbox, das 2027 für den Massenmarkt verfügbar sein soll,positionieren sich Compleo und KOSTAL als Kompetenz-Hub für bidirektionalesLaden.Das Motto der Power2Drive 2025 lautet "Charging the Future of Mobility". FürCompleo gehören Vehicle-to-X-Technologien eingebettet in ein stimmigesGesamtsystem dabei als zwingend erforderliche Themen auf die Agenda. DerLadeinfrastrukturspezialist wird gemeinsam mit dem CPO undE-Mobility-Unternehmen ChargeOne (https://chargeone.de/) sowie demSoftware-Anbieter zur Verwaltung von Ladestationen https://vaylens.com/ausstellen. Compleo arbeitet aktuell mit KOSTAL an einem technischen System fürdas bidirektionale Laden. In diesem Zusammenhang wird das Unternehmen künftigeine erste Gesamtentwicklung aus AC-Wallbox und einem Onboard-Charger imFahrzeug anbieten. Dies ist ein strategischer Vorteil für interessierte OEMs, dasie so eine nahtlose Kommunikation zwischen Auto, Wallbox, weiterenEnergieeinrichtungen und Verbrauchern sicherstellen können. Compleo setzthierbei auf leistungsstarke und verlässliche Ladetechnologie sowie fünf JahreFeldtesterfahrung in bidirektionalen Ladeprojekten. Zudem fließt in das neuetechnische System auch das umfassende Know-how von KOSTAL ein - sowohl imBereich der Onboard-Charger als auch in der europaweit zertifiziertenSolarstromzeugung und intelligenten Energienutzung.Bidirektionales Laden, bei dem Elektrofahrzeuge nicht nur Energie aus demStromnetz beziehen, sondern auch überschüssige Energie zurückspeisen können,spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft von Elektromobilität und