Starkes Neugeschäft, wenige Großschäden / LVM blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück (FOTO)

Münster (ots) - Im vergangenen Jahr haben Kundinnen und Kunden mehr als 1,3

Millionen Neuverträge bei der LVM Versicherung abgeschlossen, insbesondere in

der Kraftfahrt- und Sachversicherung. Die Beitragseinnahmen im Konzern

erreichten knapp 4,9 Milliarden Euro. Mit einem Plus von 9,1 Prozent setzt sich

die LVM Versicherung 2024 erneut deutlich von der Branche ab, die laut dem

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ein Beitragswachstum

von 5,1 Prozent erzielte.



Auf der Schadenseite profitierte die Konzernmutter von einem Jahr ohne größere

Unwetterereignisse. Aufgrund des guten Bestandswachstums stieg die Anzahl der

gemeldeten Schäden dennoch um 2,2 Prozent auf mehr als 960.000. Die LVM

Versicherung regulierte 2024 Schäden in Höhe von rund 2,4 Milliarden Euro (+3,2

Prozent im Vergleich zum Vorjahr).







entwickelte, weist das Unternehmen insgesamt einen sehr guten Jahresüberschuss

von 241,2 Millionen Euro für das Jahr 2024 aus. Dieser stärkt das Eigenkapital

des Versicherers, das nunmehr bei 3,5 Milliarden Euro liegt.



LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker zeigt sich anlässlich der heutigen

LVM-Mitgliederversammlung sehr zufrieden: "2024 war für die LVM Versicherung ein

sehr gutes Geschäftsjahr. Wir waren vertrieblich und wirtschaftlich erfolgreich.

So konnten wir die Finanzkraft unseres Unternehmens weiter stärken. Diese ist

die Basis für die Sicherheit, die wir unseren Kundinnen und Kunden bieten. Die

LVM Versicherung ist kerngesund und wächst erfolgreich."



Gute Entwicklung in allen Sparten



2024 setzte sich die Konzernmutter (Schaden- und Unfallversicherungen) mit einem

Beitragswachstum von +11,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro vom Markt ab (GDV:

+7,9 Prozent). Erneut erbrachten die Sparten der Schaden- und Unfallversicherung

das größte Beitragswachstum - 2024 auch bedingt durch Beitragsanpassungen, die

branchenweit wegen gestiegener Kosten notwendig geworden waren. Die

Kraftfahrtversicherung wuchs mit einem Beitragsplus von +14,6 Prozent auf mehr

als 1,6 Milliarden Euro (GDV: +11,4 Prozent). In der Sachversicherung erhöhten

sich die Beitragseinnahmen um 11,9 Prozent auf erstmals über eine Milliarde Euro

(GDV: +9,1 Prozent).



Auch die Unternehmenstöchter der LVM übertrafen ihre Vorjahresergebnisse und

zeigten das beste Neugeschäft ihrer Unternehmensgeschichte. Die

LVM-Krankenversicherung verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr ein

LVM-Krankenversicherung verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr ein
Beitragsplus von +5,1 Prozent auf 476,0 Millionen Euro (Verband der Privaten





