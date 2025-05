e& erzielt im ersten Quartal 2025 einen konsolidierten Umsatz von 16,9 Mrd. AED, was einem Wachstum von 18,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht

Der konsolidierte Umsatz stieg auf 16,9 Mrd. AED, was einem Wachstum von 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, während der konsolidierte Nettogewinn auf 5,4 Mrd. AED stieg – ein Wachstum von 129,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das EBITDA der Gruppe erreichte 7,4 Mrd. AED und wuchs damit um 15,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Gesamtzahl der Kunden der Gruppe stieg um 12,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 194,8 Millionen, während die Zahl der e& UAE-Kunden 15,3 Millionen erreichte. Dies unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach der Konnektivität der nächsten Generation, den KI-gestützten Lösungen und den innovativen digitalen Erlebnissen von e&.

Finanzielle Höhepunkte für Q1 2025



Q1 2025 Q1 2024 Prozentuale Veränderung Konsolidierter Umsatz 16,9 Mrd. AED 14,2 Mrd. AED 18,7 % Konsolidierter Reingewinn 5,4 Mrd. AED 2,3 Mrd. AED 129.9 %. EBITDA 7,4 Mrd. AED 6,4 Mrd. AED 15,4 %. Abonnenten der Gruppe insgesamt 194,8 Millionen 172,6 Millionen 12,9 %. e& UEA Abonnenten 15,3 Millionen 14,5 Millionen 5,3 %

Hatem Dowidar, Group Chief Executive Officer von e&, erklärte: „Das erste Quartal 2025 markiert einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von e&, mit einer starken Performance in allen Bereichen. Unser konsolidierter Umsatz erreichte 16,9 Mrd. AED, während das EBITDA 7,4 Mrd. AED betrug. Dies entspricht einem Wachstum von 18,7 % bzw. 15,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, das von einer disziplinierten Umsetzung, einer konsequenten Kundenorientierung und unserer Vision, ein globales Technologieunternehmen zu sein, profitierte.

„Was e& auszeichnet, ist unsere Fähigkeit, innovativ zu sein, zu skalieren und zu liefern, während wir uns in einem wettbewerbsintensiven globalen Umfeld behaupten – von der Integration von KI in unserem gesamten Unternehmen und der Bereitstellung der fortschrittlichsten 5G-Netze der Region bis hin zur Erweiterung unserer Präsenz auf drei Kontinenten durch die Investition in e& PPF Telecom Ende 2024. Wir bauen ein digitales Ökosystem auf, das Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen stärkt. Wir wachsen nicht nur – wir gestalten die digitale Zukunft mit Entschlossenheit, Einfluss und globalen Ambitionen.

Die starken Ergebnisse des ersten Quartals wurden durch die erfolgreiche Veräußerung unserer Beteiligung an Khazna zu einer lukrativen Bewertung Ende März gekrönt.

Diese Ergebnisse sind keine Wunschvorstellungen – sie sind eindeutige Beweise. Wir setzen unsere Ambitionen in messbare Ergebnisse um, indem wir eine solide Finanzleistung erzielen, unsere Netzwerkführerschaft behaupten, unsere Präsenz in vielversprechenden Märkten ausbauen und unser Vermögensprofil optimieren, um nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Wichtige operative Highlights

e&

e& startete mit starker Dynamik in das Jahr 2025 und wurde im Brand Finance Global 500-Bericht als „World's Fastest Growing Brand" ausgezeichnet. e& erhielt ein AAA-Rating und eine Markenstärke von 84,6 und rangiert damit unter den Top 10 der wertvollsten Telekommunikationsmarken weltweit. Das Markenportfolio und der Investitionswert des Unternehmens überstiegen im Jahr 2025 20 Mrd. USD.

e& schloss die Veräußerung seiner 40%igen Beteiligung an Khazna für einen Wert von 2,2 Mrd. USD (entspricht 8,0 Mrd. AED) ab. Dieser Schritt spiegelt das strategische Bestreben wider, Werte zu schaffen, sich stärker auf Kerngeschäfte zu konzentrieren und das Portfolio zu optimieren. Darüber hinaus steigert sie die Rendite für die Aktionäre, erhöht die finanzielle Flexibilität und bekräftigt das Engagement von e& für langfristiges Wachstum.

Maroc Telecom und Inwi (Wana Corporate) haben eine erweiterte Partnerschaft zur Beschleunigung des Glasfaser- und 5G-Ausbaus in Marokko unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht die Gründung von zwei Joint Ventures vor: Der eine konzentriert sich auf den Ausbau der passiven Glasfaserinfrastruktur, der andere auf die Errichtung neuer Fernmeldetürme. Die Partnerschaft steht noch unter dem Vorbehalt, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden.

In Davos stellte e& eine innovative KI- und Generative-KI-Governance-Lösung vor, die in Zusammenarbeit mit IBM entwickelt wurde, um den ethischen, transparenten und sicheren Einsatz von KI-Technologien zu fördern. Dieser Rahmen unterstützt die Compliance und Risikoüberwachung im gesamten expandierenden KI-Ökosystem der Gruppe und bekräftigt das Engagement von e& für verantwortungsvolle Innovation.

Eine gemeinsame Studie mit dem IBM Institute for Business Value mit dem Titel „MENA's AI Advantage: Opportunity to Leap Ahead and Lead" (Der KI-Vorteil der MENA-Region: Chance für einen Sprung nach vorn und zur Führungsposition) untersuchte das Potenzial der Region, sich zu einem globalen KI-Vorreiter zu entwickeln. Der Bericht ergab, dass 65 Prozent der CEOs in der MENA-Region die Einführung generativer KI befürworten und damit über dem globalen Durchschnitt liegen. Außerdem wurde hervorgehoben, wie die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, Investitionen in die Infrastruktur und die Entwicklung von Kompetenzen die Integration von KI in allen Branchen beschleunigen.

Im Rahmen einer akademischen Partnerschaft unterzeichnete e& eine Absichtserklärung mit der NYU Abu Dhabi, um die Forschung und Entwicklung der 6G-Technologie voranzutreiben. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Kluft zwischen Wissenschaft und Industrie zu überbrücken, indem sie Studierenden frühzeitig Zugang zu Technologien der nächsten Generation bietet und gleichzeitig die VAE als Drehscheibe für die Konnektivität der Zukunft positioniert.

Die Stärkung der Gemeinschaft stand ebenfalls weiterhin im Mittelpunkt. Im ersten Quartal hat e& gemeinsam mit The Butterfly, der Wollongong University und der Zayed University ein Karriereforschungsprogramm für Menschen mit Behinderung ins Leben gerufen, das Studierenden und Absolventen eine unterstützende, integrative Plattform bietet, um Fähigkeiten zu entwickeln und berufliche Wege zu erkunden.

e& Carrier & Wholesale Services (C&WS) hat seine Position als regionales Vorzeigeunternehmen durch die Verbesserung der globalen Konnektivität und die Integration von KI in alle Geschäftsbereiche bekräftigt. Diese Bemühungen eröffnen neue kommerzielle Wege für digitale Dienstleistungen in großem Maßstab und halten gleichzeitig mit den Anforderungen einer zunehmend datengesteuerten globalen Wirtschaft Schritt.

Ein wichtiger Höhepunkt des Quartals war die Erweiterung des Fujairah SmartHub Campus um ein viertes Tier-III-Rechenzentrum. Die neue Anlage erweitert die Kapazität um 1,5 MW, wodurch die digitale Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate ausgebaut und die Vernetzung im gesamten Nahen Osten verbessert wird. Der Campus dient weiterhin als wichtiges Tor für globale Verkehrsströme, regionales Content-Hosting und Cloud-Dienste mit niedrigen Latenzzeiten.

In Zusammenarbeit mit dem UNDP und der GSMA hat e& eine KI-gestützte Sozial- und Klimaplattform eingeführt, die unkonventionelle Daten in Echtzeit in umsetzbare Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger in den arabischen Staaten und darüber hinaus umwandelt. Die Initiative verdeutlicht, wie KI als treibende Kraft für eine integrative, datengesteuerte Entwicklung fungieren kann, was im Einklang mit der umfassenden Nachhaltigkeitsagenda der Gruppe steht.

e& UAE

e& UAE startete das erste Quartal 2025 mit einer Reihe von Produktinnovationen und Partnerschaften, die darauf abzielen, den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden und gleichzeitig die Führungsposition des Unternehmens in den Bereichen Konnektivität und digitale Dienste zu stärken.

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsverbindungen hat das Unternehmen Neo Home eingeführt, eine neue Reihe von 1-Gbit/s-Glasfasertarifen. Neo Home wurde speziell für moderne Haushalte entwickelt und bietet nahtloses Streaming, schnellere Downloads und anpassbare TV-Add-ons – für Geschwindigkeit und Flexibilität.

e& UAE hat die erste Phase der Integration von KI in seine private Cloud für den Betrieb erfolgreich abgeschlossen. Diese Initiative, die auf der fortschrittlichen AMX-Technologie von Intel und den innovativen Netzwerk- und Rechenzentrumslösungen von Cisco basiert, zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz von e& VAE durch den Einsatz von KI und die Entwicklung von KI-Anwendungsfällen in allen Geschäftsbereichen zu steigern.

e& UAE hat seine Zusammenarbeit mit Samsung vertieft, um Kunden im ganzen Land die neueste Generation KI-gestützter mobiler Erlebnisse anzubieten. Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement wider, intuitivere, kontextbezogene Technologien bereitzustellen, die den Alltag verbessern und die wachsende Nachfrage nach intelligenter, nahtloser Konnektivität unterstützen.

e& UAE hat außerdem eine SIM-Karte für Kinder mit flexiblen Tarifen und einem kostenlosen Kindersicherungsdienst eingeführt, der Funktionen wie Inhaltsfilterung, Bildschirmzeitbegrenzung und Überwachung sozialer Medien bietet, um Kindern ein sicheres digitales Erlebnis zu gewährleisten.

Um das Ökosystem kleiner und mittelgroßer Unternehmen im Land zu stärken, hat e& VAE eine Partnerschaft mit der KI-Plattform Aleria geschlossen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die die Entscheidungsfindung, die betriebliche Effizienz und das Kostenmanagement verbessern. Diese Tools spiegeln das Engagement von e& wider, Unternehmen aller Größenordnungen in die Lage zu versetzen, in einer wettbewerbsfähigen digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.

Auf der Unternehmensseite hat e& UAE seine Partnerschaft mit Microsoft vertieft und M365 Copilot in großem Umfang eingesetzt, um die KI-gestützte Arbeitsplatzumgestaltung voranzutreiben. Die groß angelegte Einführung steigert bereits die Produktivität und automatisiert die Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen, wodurch die digitale Transformation beschleunigt wird.

e& UAE und Microsoft haben das AI for Business Skilling Programme ins Leben gerufen, eine Initiative, die darauf abzielt, kleine und mittelgroße Unternehmen (KMUs) mit grundlegenden KI-Fähigkeiten auszustatten. Diese Initiative unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, die KI-gestützte digitale Transformation voranzutreiben und KMUs mit dem Wissen und den Tools auszustatten, die sie benötigen, um in der heutigen KI-gesteuerten Geschäftswelt erfolgreich zu sein.

In Zusammenarbeit mit Kindred hat das Unternehmen im Rahmen der Initiative „Save & Grow" die Ausrichtung auf Innovation und Nachhaltigkeit weiter vorangetrieben. Das über die e& UAE-App verfügbare Programm kombiniert umweltbewusstes Einkaufen mit finanziellen Anreizen. Die Nutzer erhalten Rabatte und unterstützen gleichzeitig die Anpflanzung von Bäumen und nachhaltige Praktiken in einem Netzwerk von über 9.000 Online-Händlern.

In Zusammenarbeit mit Open Innovation AI hat e& UAE ein spezielles KI-Labor eingerichtet, um lokalisierte KI-Lösungen zu entwickeln, Innovationen zu beschleunigen und das Ziel der VAE zu unterstützen, bis 2031 eine weltweit führende Rolle im Bereich KI einzunehmen. Das Labor wird sich auf Sektoren wie Behörden, Gesundheitswesen, Finanzen und Bildung konzentrieren und gleichzeitig qualifizierte KI-Arbeitskräfte heranziehen.

Unterdessen gab Smiles, die All-in-One-Lifestyle- und Prämien-App von e& UAE, eine neue Zusammenarbeit mit Tencent Cloud – dem leistungsstarken Unternehmen hinter WeChat – bekannt, die die digitalen Handelsmöglichkeiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbessern soll. Smiles ist außerdem eine Partnerschaft mit Amazon.ae eingegangen, um Nutzern bis zu sechs Monate Amazon Prime zu vergünstigten Preisen anzubieten, die mit Smiles-Punkten eingelöst werden können. Mit diesen Schritten unterstreicht Smiles sein Ziel, durch strategische, kundenorientierte Innovationen einen täglichen Mehrwert zu schaffen.

Die General Authority of Islamic Affairs, Endowments and Zakat (AWQAF UAE) hat eine Kooperationsvereinbarung mit e& UAE geschlossen. Ziel dieser Partnerschaft ist die Entwicklung eines digitalen Systems, das die Erfahrungen der Gläubigen in Moscheen im ganzen Land verbessert. Die Initiative konzentriert sich auf die Verbesserung der Verwaltung von Moscheeeinrichtungen und -diensten und steht im Einklang mit den umfassenderen Zielen der VAE für die digitale Transformation.

Diese Zusammenarbeit spiegelt das Engagement der VAE wider, Technologie in religiöse und kommunale Dienste zu integrieren, um sicherzustellen, dass Gläubige von modernen, effizienten und benutzerfreundlichen Umgebungen profitieren können.

e& UAE ist als Hauptpartner der „Fathers' Endowment"-Kampagne beigetreten, einer Initiative, die während des Ramadan unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum ins Leben gerufen wurde. Ziel der Kampagne ist es, einen nachhaltigen Stiftungsfonds in Höhe von 1 Mrd. AED einzurichten, um unterprivilegierten Patienten eine medizinische Versorgung zu ermöglichen und Väter in den VAE zu ehren.

Im Rahmen seines Beitrags nutzte e& seine Plattformen, um Spenden zu ermöglichen, darunter SMS-Kampagnen und die Smiles-App. Darüber hinaus stellte e& eine Auswahl an Premium-Handynummern für eine Versteigerung bei der Wohltätigkeitsveranstaltung „Most Noble Number" in Dubai zur Verfügung.

e& life

e& life prägt weiterhin digitale Erlebnisse und verschiebt die Grenzen von Fintech, Lifestyle und Unterhaltung durch überzeugende Innovationen und KI-gesteuerte Fortschritte.

Careem Technologies hat eine starke Dynamik entwickelt, wobei der Bruttotransaktionswert (GTV) im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 160 Prozent gestiegen ist. Dieses robuste Wachstum, das durch die verstärkte Nutzung von Careem Plus angetrieben wurde, hat die wichtige Rolle von Careem im Alltag der Nutzer weiter gefestigt, insbesondere in Zeiten hoher Nachfrage wie dem Ramadan.

e& money hat einen wichtigen Meilenstein erreicht und die Marke von 1 Million ausgegebener Karten überschritten. Die bewährte Fintech-Plattform des Unternehmens verzeichnete ein anhaltend starkes Wachstum und bietet den Nutzern zuverlässige, effiziente und sichere Finanzdienstleistungen. Dies wurde durch verbesserte KI-Funktionen ermöglicht, die die Überweisungsdienste optimierten und eine reibungslose Benutzererfahrung gewährleisten.

STARZ ON konnte seine starke Zugkraft beibehalten, überschritt 8 Millionen Installationen und erreichte eine beeindruckende Nutzerbindung. Die Einführung von evision Studios im ersten Quartal markierte eine strategische Expansion in den Bereich der Originalinhalte, die durch exklusive Ramadan-Originale wie „Flavors from the Heart" und „CoffeeCature" unterstrichen wurde. Diese bieten kulturell relevante Seherlebnisse und fördern eine tiefere Bindung zum Publikum.

e& enterprise

e& enterprise hat im ersten Quartal 2025 große Fortschritte gemacht und den digitalen Wandel in der Region durch strategische Partnerschaften und zukunftsweisende Technologien weiter vorangetrieben.

In einem wegweisenden Schritt für die intelligente Gesundheitsversorgung hat sich das Unternehmen außerdem mit RAIN Technology zusammengetan, um Orva einzuführen, den weltweit ersten KI-gestützten Sprachassistenten für Operationssäle. Orva wird derzeit in Krankenhäusern im Nahen Osten und in Afrika eingeführt und verändert die chirurgischen Arbeitsabläufe, indem es die Effizienz steigert, die Patientensicherheit erhöht und die Betriebskosten senkt. Dies ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie KI das Gesundheitswesen verändert – nicht nur für Ärzte, sondern auch für Patienten.

haifin, ein Unternehmen von e& enterprise, hat sich mit Vodacom Business, einer Tochtergesellschaft von Vodacom South Africa, zusammengeschlossen, um Saif, eine Plattform zur Risikominimierung im Handelsfinanzierungsbereich, auf den Markt zu bringen. Diese Plattform wird den südafrikanischen Bankensektor umgestalten und einen bedeutenden Schritt in Richtung digitaler Transformation und eines widerstandsfähigeren Banken-Ökosystems darstellen.

e& international

e& international stärkte seine globale Position im ersten Quartal 2025, indem es seine Infrastruktur ausbaute, in digitale Fähigkeiten investierte und seine Reichweite in wachstumsstarken Regionen ausbaute.

Die e& PPF Telecom Group hat ihre strategische Zusammenarbeit durch eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent der Serbia Broadband (SBB), einem der größten Telekommunikations- und Medienunternehmen in Mittel- und Osteuropa, weiter ausgebaut.

e& spielte eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Verlegung des Unterseekabels Africa-1 in Karatschi, Pakistan, als Teil eines globalen Konsortiums unter der Leitung bedeutender Telekommunikationsbetreiber. Das 10.000 Kilometer lange Hochleistungskabel verbindet Pakistan mit wichtigen internationalen Zielen, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten, Kenia und Frankreich. Das Projekt spiegelt das kontinuierliche Engagement von e& für die Stärkung der digitalen Infrastruktur in der Region und die Unterstützung der digitalen Vision 2030 Pakistans wider.

Darüber hinaus ist PTCL Flash Fiber mit über 700.000 Abonnenten weiterhin die Nummer eins im Bereich Fiber-to-the-Home (FTTH) in Pakistan.

Im Januar kündigte e& Ägypten die Einführung von WLAN-Anrufdiensten in Ägypten in Zusammenarbeit mit der nationalen Regulierungsbehörde für Telekommunikation an. Diese innovative Lösung bietet den Kunden mehr Möglichkeiten und ermöglicht qualitativ hochwertige Sprachanrufe über WLAN-Netze zum normalen Minutentarif.

In Saudi-Arabien wurde Mobily als die am schnellsten wachsende Telekommunikationsmarke im Nahen Osten ausgezeichnet. Mobily erzielte in den letzten fünf Jahren eine Steigerung des Markenwerts um 140 Prozent.

Die e& PPF Telecom Group wird weiterhin international für ihre herausragenden Leistungen im Mobilfunkbereich auf den europäischen Märkten ausgezeichnet. Yettel Ungarn wurde von Ookla auf dem MWC Barcelona zum schnellsten Mobilfunknetz gekürt, während die Gruppe im Mobile Experience Report von OpenSignal für ihre herausragende Leistung in den Bereichen Zuverlässigkeit, Gaming und Sprach-Apps weltweit Anerkennung fand – insbesondere in der Slowakei und in Ungarn, wobei Bulgarien und Serbien in puncto Zuverlässigkeit besonders hervorstachen.

Darüber hinaus sicherte sich Yettel Bulgarien zum achten Mal in Folge die Auszeichnung „Best-in-Test" von umlaut mit einer beeindruckenden Punktzahl von 957/1000. Bei den International Customer Experience Awards wurde Yettel außerdem zweimal mit Silber ausgezeichnet und damit für seine Führungsrolle in den Bereichen Lernen und Entwicklung sowie digitale Transformation gewürdigt. Die Yettel-Mobilfunk-App wurde mit mehr als 1,5 Millionen Downloads und einer 4,5-Sterne-Bewertung als die am besten bewertete Telekommunikations-App in Bulgarien ausgezeichnet.

Das Unternehmen hat im Rahmen des Partner Markets Programme eine Absichtserklärung mit KCell JSC unterzeichnet, um die Effizienz und Kosteneffizienz bei gemeinsamen Operationen zu steigern. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement für eine groß angelegte digitale Transformation, bei der fortschrittliche Technologien zur Optimierung der Netzinfrastruktur für mehr Leistung und Zuverlässigkeit eingesetzt werden.

