DZ BANK stuft BEIERSDORF AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 139 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Fokussierung auf Haut-, Gesichts- und Anti-Aging-Produkte sollte der Konsumenten-Sparte in den kommenden Jahren ein Wachstum über dem Marktdurchschnitt und eine höhere Profitabilität bescheren, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er setzte seine Prognosen für 2025 und 2026 nach oben./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 14:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 15:01 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 122,7EUR auf Tradegate (30. April 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m