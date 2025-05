Immer einen Schritt voraus in elektro-optischer Innovation für Outdoor-Anwendungen´mit KI-gesteuerter Thermik und Nachtsicht

Inmitten eines heiß umkämpften Umfeldes mit etablierten Marken hat sich Nocpix als herausragender Name im Bereich der hochauflösenden Wärmebildtechnik etabliert. Obwohl es sich um einen relativ neuen Marktteilnehmer handelt, hat sich das Unternehmen schnell einen Platz an der Spitze der Branche erobert, indem es sich auf modernste Wärmebildsensortechnologie, intuitive Ergonomie und praxiserprobte Zuverlässigkeit konzentriert. Seine Ultra-HD-Wärmebildsysteme konkurrieren jetzt Kopf an Kopf mit den etablierten Anbietern in diesem Bereich. Sie kombinieren modernste Sensortechnologie, Reality+ KI-verbesserte Bildgebungsalgorithmen und intuitives Design, um branchenführende Wärmebildoptikprodukte für Jäger und Outdoor-Profis zu liefern.

Professionelle Wärmebildferngläser für Jäger – QUEST

Die Produktlinie von Nocpix begann mit kompakten Monokularen und thermischen Zielfernrohren. Heute hat Nocpix ein bahnbrechendes Wärmebildgerät auf den Markt gebracht, das Quest-Wärmebildfernglas. Mit einem Gewicht von nur 700 g ermöglicht das leichte Design eine mühelose Einhandbedienung. Die Abschaltautomatik des Okulars verhindert versehentlichen Lichteinfall und sorgt für Unauffälligkeit bei der Verfolgung. Mit einer Erfassungsreichweite von bis zu 2600 m, einem integrierten LRF von 1000 m und ballistischer Berechnung bietet QUEST präzise Entfernungsmessungen und Zieldaten für eine genaue Beobachtung im Freien. Aufgrund dieser herausragenden Leistung hat dieses Fernglas schnell die Aufmerksamkeit von Outdoor-Jagdbegeisterten auf sich gezogen.

Warum fühlt sich das binokulare Sehen angenehmer an?

Das menschliche Gehirn ist für das binokulare Sehen ausgelegt. Es nutzt beide Augen, um Tiefe, Klarheit und ein intensiveres Seherlebnis zu erzeugen. Das Nocpix Quest übernimmt die intuitive Bedienlogik herkömmlicher Ferngläser und definiert das Erlebnis der Nachtbeobachtung neu. Wie der Berufsjäger Chris Parkin sagt: „Dies ist das derzeit benutzerfreundlichste und funktionsreichste Wärmebildgerät, ob bei Tag oder bei Nacht. Es erlaubt einem, ein 'Teilnehmer' in der Umgebung zu werden, anstatt nur ein reiner Beobachter zu sein."

Weitere Informationen:

Nocpix Marketingabteilung

E-Mail: info@nocpix.com

Website: www.nocpix.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nocpix-immer-einen-schritt-voraus-in-elektro-optischer-innovation-fur-outdoor-anwendungenmit-ki-gesteuerter-thermik-und-nachtsicht-302442840.html