Euro trotz vieler Konjunkturdaten wenig verändert zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch trotz der Veröffentlichung einer Reihe von wichtigen Konjunkturdaten kaum bewegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1360 US-Dollar gehandelt. Er bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1373 (Dienstag: 1,1373) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8792 (0,8792) Euro.

"Insgesamt sind die Daten nur auf den ersten Blick als Schwäche zu interpretieren und noch kein Anzeichen für einen wirtschaftlichen Absturz", kommentierte Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz. "Ob das so bleibt, hängt aber ganz zentral von den Entscheidungen im Weißen Haus ab. Ein Einbruch der Wirtschaft wäre die wohl unnötigste Rezession aller Zeiten."

In der Eurozone ist die Wirtschaft zum Jahresbeginn hingegen stärker als erwartet gewachsen. In den 20 Ländern des Währungsraums hat die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Die deutsche Wirtschaft ist nur um 0,2 Prozent gewachsen. "Zwar dürfte das riesige Finanzpaket die Konjunktur im kommenden Jahr anschieben", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Aber viele Unternehmen vermissen in Deutschland einen wirtschaftspolitischen Neustart, der nach der jahrelangen Erosion der Standortqualität notwendig wäre."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85180 (0,84980) britische Pfund, 162,68 (162,28) japanische Yen und 0,9389 (0,9392) Schweizer Franken fest. Die Feinunze kostete am Nachmittag in London 3.295 Dollar. Das waren etwa 22 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he