Ölpreise geben erneut nach - Schwache Konjunkturdaten aus China und den USA

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 63,15 US-Dollar. Das waren 1,09 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung fiel um 1,17 Dollar auf 59,25 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise durch schwache Konjunkturdaten aus China und den USA. Unter dem anhaltenden Druck des Handelskonflikts mit den Vereinigten Staaten hat sich die Stimmung in Chinas Verarbeitendem Gewerbe stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex PMI signalisiert jetzt wieder einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.