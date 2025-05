The Platform Group (von Montega AG): Kaufen

HMIC schrieb 28.04.25, 14:10

Die heutigen Zahlen sind mal wieder schwer zu interpretieren. Nach meinem Verständnis ist die 50,1% Masche erst ab dem Jahr 2025 so richtig relevant, für das Jahr 2024 sollten wir diese Effekte noch nicht sehen (wohl aber in den Umsatzerwartungen für das Jahr 2025). Wobei ich grade sehe, dass 0815 Handel GmbH nur zu 50,1% im Besitz ist, aber bereits EUR 5,5 Mio. Erträge aus Kaufpreisermittlungen "generiert". Sehr seltsame Konstellation.



Ich hänge zudem grade noch an den Earn-outs. Auf Seite 94 werden die Verbindlichkeiten aus Earn-outs mit EUR 7,4 Mio. angegeben, was sehr niedrig erscheint. Auf Seite 104 steht dann, dass der Fair value bei ca. EUR 10 Mio zum Zeitpunkt der Akquisition war. Zudem wird eine Earn-Out Folgebewertung vorgenommen um EUR 5,5 Mio. Irgendwie passen die Zahlen nicht so wirklich zusammen, bzw. mit den gegebenen Bruchstücken kann man sich kein komplettes Bild zusammenstellen. Aber eine Theorie scheint sich ja zu bestätigen - die Earn-Outs Verpflichtungen werden beim Kauf wohl (absichtlich?) zu niedrig angesetzt und nun wird es in den Folgejahren zu Korrekturen kommen. Da die Earn-outs eine Laufzeit bis zu 5 Jahre haben, kann hier noch einiges passieren.



Weiterhin zeigt ein kurzer Blick in die Kapitalflussrechnung, dass die Abnahme der Vorräte in Höhe von EUR 19 Mio. sehr wichtig waren, damit man am Ende des Jahres noch etwas Geld in der Kasse hat (EUR 22 Mio.) Interessant ist auch, dass der Aufnahme von Geld durch den Bond in Höhe von EUR 50 Mio. Tilgungen von "Darlehen" in Höhe von EUR 27 Mio. gegenüberstehen. Für den geneigten Leien sieht das so aus, als ob der Bond doch dafür genutzt wurde, Bankdarlehen im großen Stil abzulösen, auch wenn das immer bestritten wurde. Wobei sich die langfristigen Darlehen kaum verringert haben und nur die kurzfristigen Darlehen um EUR 9 Mio. Somit scheinen die zugekauften Firmen nicht nur Umsatz zu bringen sondern noch einiges an Schulden (neben den Earn-Outs) die wohl mit dem Bond refiniziert wurden. Scheint also doch kein Free Lunch zu sein. Aber ich kann das natürlich auch falsch interpretieren.



Zu guter Letzt wird das operative Ergebnis wieder mal maßgeblich durch die folgenden Posten getrieben: Erträge aus Kaufpreisermittlungen in Höhe von EUR 22 Mio. sowie Aktivierte Eigenleistungen und sonst. Aktivierungen in Höhe von EUR 6,3 Mio. Somit sehen wir weiterhin ganz klar, dass der "Gewinn" der TPG nicht nachhaltig durch das operative Geschäft erwirtschaftet wird.



Hat jemand noch eine Idee, was hinter der Postion "Patente, Lizenzen sowie ähnliche Rechte und Werte/Software" konkret steckt und warum es hier Zugänge in Höhe von EUR 20 Mio. gab?



Eine letzte Anmerkung - mit weniger Bildern hätte man sich hier mind. 20% der Seiten beim JA sparen können.