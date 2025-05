MDAX und SDAX im Aufwind: Deutsche Indizes trotzen US-Verlusten!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,23% und steht aktuell bei 22.459,86 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigt sich der MDAX mit einem Plus von 0,63% bei 28.688,82 Punkten deutlich stärker. Auch der SDAX und der TecDAX können zulegen, mit einem Anstieg von 0,48% auf 15.713,30 Punkte bzw. 0,34% auf 3.629,70 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzeichnen die US-amerikanischen Indizes Verluste. Der Dow Jones fällt um 0,60% und notiert bei 40.281,78 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen noch stärkeren Rückgang von 0,88% und steht bei 5.511,36 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes, insbesondere der MDAX, SDAX und TecDAX, heute eine positive Entwicklung aufweisen, während die US-amerikanischen Märkte unter Druck stehen. Diese gemischte Performance spiegelt die unterschiedlichen Marktbedingungen und Investorenstimmungen wider, die derzeit auf beiden Seiten des Atlantiks herrschen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 3,44%.Vonovia folgt mit 2,36%, während Rheinmetall mit 2,27% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die teils erhebliche Verluste verzeichnen. Commerzbank verzeichnet einen Rückgang von 3,58%, adidas fällt um 3,94% und Zalando hat mit einem Minus von 5,96% die schlechteste Performance.Im MDAX sticht AIXTRON mit einem Anstieg von 4,46% hervor, gefolgt von Nemetschek mit 4,01% und Gerresheimer, das um 3,22% zulegt.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Hochtief fällt um 2,30%, Delivery Hero um 3,46% und Wacker Chemie hat mit einem Rückgang von 6,80% die schlechteste Performance.Im SDAX dominiert Fielmann mit einem beeindruckenden Anstieg von 12,44%. Befesa und Alzchem Group folgen mit 5,79% und 5,07%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ. STO verzeichnet einen Rückgang von 4,89%, Nagarro fällt um 4,93% und SILTRONIC AG hat mit -8,46% die schlechteste Performance.Im TecDAX sind AIXTRON und Nemetschek mit 4,46% und 4,01% ebenfalls unter den Topwerten, während Elmos Semiconductor mit 2,77% ebenfalls positiv abschneidet.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Evotec fällt um 2,29%, Nagarro um 4,93% und SILTRONIC AG hat mit -8,46% die schlechteste Performance.Im Dow Jones führt Verizon Communications mit einem Anstieg von 2,05%, gefolgt von Goldman Sachs Group mit 1,42% und McDonald's mit 0,61%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Nike (B) fällt um 2,24%, NVIDIA um 2,35% und Amazon hat mit -2,92% die schlechteste Performance.Im S&P 500 sticht Seagate Technology Holdings mit einem Anstieg von 9,71% hervor, gefolgt von Trane Technologies mit 7,89% und Western Digital mit 6,24%.Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls negativ. Starbucks verzeichnet einen Rückgang von 6,92%, Garmin fällt um 7,20% und First Solar hat mit -7,43% die schlechteste Performance.