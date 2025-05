Nachhaltigkeitsbericht 2024 / Klüh treibt nachhaltiges Wachstum durch digitale Kompetenz voran (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Dienstleister Klüh hat 2024 zum zweiten Mal

in Folge die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro übertroffen und den

Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 % gesteigert. Zu diesem Ergebnis

haben sämtliche Geschäftsbereiche im In- und Ausland beigetragen.



Den größten Anteil am Umsatz hatten hierbei die Dienstleistungsbereiche Cleaning

(35,2 %) und Security (20,4 %), gefolgt von Catering (17,9 %), Clinic Service

(17,5 %), Personal Service (5,9 %) sowie integrierte Serviceleistungen (3,1 %).

Das Auslandsgeschäft konnte besonders deutlich zulegen: Mit einem Umsatz von

322,6 Mio. Euro machte es 30,2 % des Gesamtumsatzes der Klüh-Gruppe aus.





Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe: "Das vergangene Jahr hatgezeigt, dass wir unsere Rolle als zukunftsorientierter Qualitätsdienstleisterweiterhin konsequent ausfüllen. Unser Anspruch, Innovationen aktivmitzugestalten, spiegelt sich sowohl in der kontinuierlichen Digitalisierungunserer Prozesse als auch in unserem klaren Fokus auf nachhaltiges Wirtschaftenwider - im eigenen Unternehmen wie auch in den Lösungen für unsere Kunden."Nachhaltige UnternehmensführungEin Highlight des vergangenen Jahres war die erfolgreiche ZNU-Zertifizierung vonKlüh, die der Unternehmensgruppe ein verantwortungsbewusstes Handeln in denBereichen Unternehmensführung, Ökologie, Ökonomie und Soziales bescheinigt. EinInnovationsbeitrag, der all diese Bereiche gleichermaßen umfasst und sobesonders zum Geschäftserfolg des letzten Jahres beigetragen hat, ist EcoServ .Der smarte, modular aufgebaute Cleaning-Service ermöglicht es,Reinigungsleistungen individuell und flexibel auf die Auslastung einer Immobiliezuzuschneiden, Ressourcen und CO2 einzusparen und zugleich die Arbeit derReinigungskräfte aufzuwerten.Auch im Bereich Security setzt Klüh konsequent auf technologische Innovationen,um die Qualität der Dienstleistung weiter zu erhöhen und die Mitarbeitendengezielt zu entlasten und ihre Tätigkeit aufzuwerten. Ein zentrales Elementdieser Strategie ist die 2024 errichtete Alarmempfangs- undNotrufserviceleitstelle , die ab 2025 in Betrieb genommen wird. Sie ermöglichtes, sicherheitsrelevante Prozesse noch effizienter zu steuern und koordiniertkünftig sowohl Sicherheitsdienste als auch technische Serviceleistungen digitalund rund um die Uhr.Um weitere Best-Practice-Lösungen für gebäudenahe Dienstleistungen in eineminspirierenden Umfeld entwickeln zu können, ist Klüh seit 2024 mit einerDependance auf dem EUREF-Campus Düsseldorf vertreten - einem Zukunftsort für