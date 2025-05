Trane Technologies - Aktie im Rampenlicht - 30.04.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Trane Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -11,48 % verkraften.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,90 % geändert.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes wie der MDAX zulegen, stehen die US-Märkte unter Druck. Diese Dynamik spiegelt die variierenden Marktbedingungen wider.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Trane Technologies plc (NYSE:TT), a global climate innovator, today reported diluted earnings per share (EPS) from continuing operations of $2.71 for the first quarter of 2025. Adjusted continuing EPS was $2.45, up 26 percent. First-Quarter 2025 …