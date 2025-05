KI-Werte im Sog des Nasdaq-Rücksetzers besonders unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Korrektur nach zuletzt mehreren Gewinntagen hat am Mittwoch in den USA vor allem die Technologiewerte eingeholt. Konjunktursorgen, negative Reaktionen auf Quartalsberichte und neue Sorgen um die Exporte von KI-Chips machten sich in New York vor allem an der Nasdaq-Börse bemerkbar - und dort auch bei Aktien aus dem Trendbereich Künstliche Intelligenz (KI). Der Nasdaq 100 Index gab stärker nach als andere New Yorker Indizes.

Ein Medienbericht, wonach die US-Regierung eine Änderung der Chip-Exportregeln prüfe, sorgte neben einer Flut an Quartalsberichten und schwachen Konjunkturdaten im Technologiesektor für besondere Aufmerksamkeit. Dort hieß es unter Berufung auf Kreise, dass in den USA die aktuelle Einteilung der Exportregeln für KI-Chips in Länderzonen auf dem Prüfstand stehe. Demnach könnte stattdessen eine Regelung mit jedem einzelnen Staat das Ziel sein. In dem Bericht wird vermutet, dass dies dem US-Präsidenten Donald Trump bei seinen Zollkonflikten ein zusätzliches Druckmittel geben könnte.