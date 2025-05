ATX legt minimal zu - Andritz stark

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit behaupteter Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX legte leicht um 0,07 Prozent auf 4.099,29 Einheiten zu. An den europäischen Leitbörsen gab es keinen klaren Trend zu sehen, nachdem aus den USA enttäuschende Konjunkturnachrichten publik geworden waren.

Am heimischen Aktienmarkt rückten in der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison die Schwergewichte Erste Group , OMV und Andritz mit Zahlenvorlagen in den Fokus der Akteure. Auch FACC legte Ergebnisse vor und am Vorabend nach Börsenschluss präsentierten bereits Telekom Austria und EuroTeleSites Geschäftsergebnisse.