US-Wirtschaft schrumpft überraschend im ersten Quartal

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat deutlich an Fahrt verloren und ist im ersten Quartal des Jahres überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel in den ersten drei Monaten annualisiert um 0,3 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington laut einer ersten Schätzung mitteilte. Fachleute hatten nicht mit einer solch deutlichen Entwicklung gerechnet, sondern waren lediglich von einer klaren Verlangsamung des Wachstums ausgegangen. US-Präsident Donald Trump wertete die Entwicklung als Nachwirkung der Wirtschaftspolitik seines Amtsvorgängers, Joe Biden.

US-Wachstumszahlen werden auf das Jahr hochgerechnet, also annualisiert. Sie sind daher nicht direkt mit Wachstumsdaten aus Europa vergleichbar, wo das nicht so gemacht wird. Um näherungsweise auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste die US-Rate durch vier geteilt werden. Bereits Ende 2024 hatte die US-Wirtschaft an Tempo verloren. Fachleute hatten aber nicht erwartet, dass sie im ersten Quartal schrumpfen würde.