FRANKFURT, Deutschland, 30. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 24. April 2025 veranstalteten Beamte der Stadtverwaltung von Taicang in Frankfurt, Deutschland, eine Veranstaltung zur Förderung der Stadt unter dem Motto "Wenn der Fluss Loujiang auf den Main trifft" ("When the Lou River Meets the Main"). Die Veranstaltung wurde organisiert, um die wirtschaftlichen, handelspolitischen und kulturellen Beziehungen zwischen Taicang, einem führenden Zentrum in der chinesischen Provinz Jiangsu, und Deutschland zu stärken und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Wachstums zu erkunden.

Taicang, das sich seit langem für eine offene und integrative Entwicklung einsetzt, hat erfolgreich hochwertige deutsche Industrieressourcen in seine lokale Wirtschaft integriert. Heute sind mehr als 550 deutsche Unternehmen in Taicang tätig, darunter über 60 "hidden champions" - mittelständische Weltmarktführer, die für ihre Spezialisierung und Innovation bekannt sind. Diese Unternehmen bilden eine umfassende industrielle Kette, die die Bereiche Forschung und Entwicklung, Produktion und Dienstleistungen umfasst. In einer Zeit weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheit ist Taicang ein starkes Beispiel für Stabilität, Wachstum und den bleibenden Wert der China-Germany Partnerschaften.

Taicang hat sich zu einem Modell für die regionale Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland entwickelt. Mit ihrer modernen Infrastruktur und ihrem starken Fokus auf nachhaltige Entwicklung spiegelt die Stadt Frankfurts Gleichgewicht zwischen Lebensqualität und wirtschaftlicher Attraktivität wider und ist ein zunehmend attraktives Ziel für deutsche Unternehmen und Expatriates geworden.

