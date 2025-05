Zalando - Aktie im Rampenlicht - 30.04.2025

Mit einer Performance von -5,45 % musste die Zalando Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Zalando mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,21 % hinnehmen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

