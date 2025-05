Stagflation in USA - und das vor Trump-Zöllen! Was macht die Fed?

Schon vor den Trump-Zöllen ist die US-Wirtschaft in einer Stagflation: die Preise steigen, die Wirtschaft schrumpft. Trump hat in einem Post jede Verantwortung dafür auf Vorgänger Biden geschoben - das alles habe nichts für den Zöllen zu tun. Das stimmt - und es stimmt doch nicht. Denn das US-BIP war negativ, weil die US-Firmen so massiv vor den Zöllen Waren importierten - eben in Erwartung der Zölle. Das sorgte für eine extrem negative Handelsbilanz, die sich entsprechend negativ bei der Berechnung des BIPs ausgewirkt hat. Aber wenn die US-Wirtschaft schon jetzt in einer Stagflation ist - was passiert erst, wenn die Zölle sich dann auswirken im 2.Quartal? Kann die Fed in einem stagflationären Umfeld wirklich die Zinsen senken? Die Märkte scheinen das zu hoffen. Aber warum sollte Fed-Chef Powell mit Zinssenkungen die Zoll-Politik von Trump unterstützen? Nun warten alle auf die Zahlen von Meta und Microsoft..

1. China im Handelskrieg: Peking ruft Wirtschaftskrise aus

2. Spanien-Blackout: Zu viel Solarenergie? Experte erläutert

