Scholz zu Abschiedsbesuch bei Macron

PARIS (dpa-AFX) - Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu einem Abschiedsbesuch zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Paris gereist. Der Staatschef und seine Gattin Brigitte Macron empfingen Scholz und Ehefrau Britta Ernst am Abend zu einem Essen im Élysée-Palast. Macron werde die vierjährige Arbeit an der Seite des Bundeskanzlers im Dienste einer stärkeren, unabhängigeren und souveräneren Europäischen Union würdigen, hieß es vorab in Paris.

Die deutsch-französische Achse lief unter Scholz zeitweise etwas holprig; der Kanzler fand nicht immer den richtigen Draht zu Macron, schien es. Beide Länder bemühten sich zuletzt aber gerade angesichts der vielfältigen internationalen Krisen um eine eng abgestimmte Zusammenarbeit.

Bereits am kommenden Mittwoch wird Scholz' designierter Nachfolger Friedrich Merz zu seinem Antrittsbesuch in Frankreich erwartet. Beiderseits des Rheins sind die Erwartungen hoch, dass die deutsch-französischen Beziehungen mit Merz wieder an Dynamik gewinnen./evs/DP/he