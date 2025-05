Cision gibt den erfolgreichen Abschluss von Finanzierungstransaktionen bekannt

CHICAGO, 29. April 2025 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. („ Cision "), ein weltweit führender Anbieter von Earned-Media-Software und -Dienstleistungen für Public-Relations- und Marketing-Kommunikationsfachleute, gab heute den erfolgreichen Abschluss der am 14. April 2025 angekündigten Finanzierungstransaktionen bekannt, einschließlich der Sicherung von etwa 250 Millionen US-Dollar an zusätzlicher Liquidität.

„Wir sind sehr erfreut über den Erfolg unserer Refinanzierung und die starke Unterstützung für die Transaktionen durch unsere Investoren", sagte Guy Abramo, CEO von Cision. „Durch die erfolgreiche Verlängerung der Fälligkeiten unserer Schulden und die zusätzliche Liquidität, die uns diese Transaktionen verschaffen, haben wir die Flexibilität, uns auf unsere Kerngeschäfte zu konzentrieren, unsere langfristige Wachstumsstrategie umzusetzen und unsere mehr als 75.000 Partner und Kunden weiterhin zu unterstützen."

Im Zusammenhang mit den Finanzierungstransaktionen hat das Unternehmen (i) neue vorrangig besicherte First-Out-Darlehen in Höhe von ca. 250 Mio. US-$ ausgegeben, (ii) die zuvor unter der bestehenden Kreditvereinbarung (wie unten definiert) ausstehenden Darlehen bargeldlos gegen neue vorrangig besicherte Second-Out-Darlehen in Höhe von insgesamt ca. 1,3 Mrd. US-$ und 430 Mio. €, (iii) die Bedingungen des bestehenden Schuldverschreibungsvertrags für die bestehenden Schuldverschreibungen vom 5. Februar 2020 (Bestehender Schuldverschreibungsvertrag) geändert, um unter anderem im Wesentlichen alle darin enthaltenen restriktiven Verpflichtungen zu beseitigen und andere Änderungen vorzunehmen, um die Finanzierungstransaktionen zu erleichtern, (iv) die revolvierenden Darlehen, die zuvor im Rahmen der bestehenden Kreditvereinbarung gewährt wurden, bargeldlos gegen eine neue vorrangig besicherte, erstrangig verpfändete, revolvierende Kreditfazilität mit einer Gesamtzusage in Höhe von ca. 137 Mio. US-$ ausgetauscht, (v) die bestehende Kreditvereinbarung vom 31. Januar 2020 („Bestehende Kreditvereinbarung") gekündigt und (vi) den Gesamtnennbetrag von ca. 294 Mio. US-$ des ausstehenden Nennwerts der bestehenden Schuldverschreibungen gegen den Gesamtnennbetrag von ca. 268 Mio. US-$ neuer erstrangiger, nachrangiger 10,00% vorrangiger besicherter Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 (die „Third-Out-Schuldverschreibungen") ausgetauscht („Privater Umtausch von Schuldverschreibungen").