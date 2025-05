Was Kinder im Traumurlaub wirklich wollen

Neueste Untersuchungen aus acht globalen Märkten zeigen, worauf Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren im Urlaub am meisten Lust haben

89 % wünschen sich einen Familienurlaub, der ihnen das Gefühl gibt, in ihre Lieblingsspiele, -filme und -fantasiewelten einzutauchen

85 % wünschen sich Fantasietätigkeiten, wie einen Tag lang Rennfahrer, Zoowärter oder Astronaut zu sein

ABU DHABI, UAE, April 30, 2025 /PRNewswire/ -- Eltern aufgepasst: Die Reisewunschliste der Kinder ist da! Jetzt, wo der Sommer vor der Tür steht, verrät eine neue weltweite Umfrage, wovon unsere jungen Reisenden wirklich träumen - und - Achtung, es ist nicht nur Eiscreme und Zeichentrickfilme. Von Freundschaftsreisen bis hin zu Superheldenabenteuern - die jungen Abenteurer von heute haben sich zu Wort gemeldet und bringen viel Fantasie in ihre Reisewunschliste ein. Sind Sie bereit für einen Urlaub, der Ihren Kindern unvergessliche Erinnerungen bescheren wird? Hier ist, wonach sie wirklich suchen!

Verlangen nach Verbindungen

Die Studie* wurde von Experience Abu Dhabi, der Destinationsmarke des Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), in Auftrag gegeben und befragte über 7.000 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren und ihre Eltern aus neun Ländern, darunter Frankreich, Italien, Deutschland, China, Großbritannien, USA und Indien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Die Daten zeigen etwas Unerwartetes und zugleich Universelles: 90 % der Kinder weltweit wünschen sich Ferienaktivitäten, die ihnen helfen, neue Freunde zu finden.

Im Zeitalter der Bildschirme und des Streamings sehnen sich die Kinder nach einer echten Verbindung. Ob bei der Erkundung der Kinderbücherei, beim Planschen im Wasserpark oder bei einem Ausflug ins Aquarium - bei diesen gemeinsamen Abenteuern können Kinder leicht neue Bindungen knüpfen, die über den ganzen Globus reichen. Darüber hinaus spielt auch der Einfluss von Gleichaltrigen eine wichtige Rolle: 95 % der Kinder wollen Aktivitäten ausprobieren, von denen sie ihren Freunden erzählen können, und 91 % lassen sich von dem inspirieren, was ihre Freunde gemacht haben.